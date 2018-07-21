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Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:57 | Son Güncelleme

CENAZELER GETİRİLDİ Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği katliamda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç'ın cenazeleri Aydın'ın Nazilli ilçesine, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri ise Bozdoğan ilçesine getirildi.

Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)

CENAZELER GETİRİLDİ
Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği katliamda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç'ın cenazeleri Aydın'ın Nazilli ilçesine, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri ise Bozdoğan ilçesine getirildi.
BABANIN AĞIDI YÜREK DAĞLADI
Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç için, cinayetin işlendiği, Nazilli'nin İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındı. Yakınları, gözyaşları içerisinde haklarını helal etti. Daha sonra cenazeler, kırsal Bozyurt Mahallesi'ndeki camiye götürüldü. Çift için ikindiden sonra, vakit namazı beklenmeden cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Emine Özlem Karakılıç'ın babası Niyazi Sakallıoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Karakılıç çifti, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sakallıoğlu, "Ah benim yavrularım" diyerek ağıt yaktı.
BOZDOĞAN'DA DA ÜZÜNTÜ HAKİM
Mustafa Duran'ın öldürdüğü Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çiftinin cenazeleri ise Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Yazıkent Mahallesi'ne getirildi. Aşağı Cami'ye getirilen çift için cemaatten helalik alındı. İkindiden sonra, vakit namazı beklinmeden kılınan cenaze namazının ardından Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çifti de Yazıkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninden önce, ölen çiftin oğlu 9 yaşındaki Halil Utku Kahya, caminin önüne getirildi. Ancak bir süre sonra yakınları, küçük çocuğu otomobile bindirip buradan götürdü.
Öldürülenlerden Bekir Cihan Karakılıç'ın ise daha sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Ramazan ÇETİN- Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (AYDIN), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)

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