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Nazillililer Zafer Akıncı’ya büyük ilgi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9.

Nazillililer Zafer Akıncı’ya büyük ilgi gösterdi

Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nde Psikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı, ‘Her zaman bir çözüm vardır’ isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansta mutlu aile, kaygı ve stres yönetimi gibi konulardaki deneyimlerini seyircilere aktaran Akıncı, samimi ve esprili tavırlarıyla dikkat çekti.
Belirsizliğin ve kıyaslamanın depresyona neden olduğunu belirten Akıncı, duygusal müzik dinlemenin ve acıklı dizilerin ruh halini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, “Haftada bir kereden fazla duygusal dizi ya da film izlemek kişileri depresyona sürüklüyor. Beynimizin mutluluk hormonu salgılaması için keyifli ve hareketli müzikler dinlemek çok önemli. Sürekli olarak strese maruz kalmak da aynı şekilde bizi mutsuz bir insan haline getiriyor” dedi. Konuşmasının ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Akıncı, çözüm önerileri sunarak sağlıklı bir psikoloji için tüyolar verdi.
Konferansın ardından Doktor Akıncı’ya çiçek takdim eden Başkan Yardımcısı Ender Vardar, “Kıymetli doktorumuza bu keyifli konuşmasından dolayı Başkanımız Haluk Alıcık ve Nazilli halkı adına çok teşekkür ediyorum. Kendilerini Nazillimizde görmekten dolayı büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Nazillililer Zafer Akıncı’ya büyük ilgi gösterdi

Nazillililer Zafer Akıncı’ya büyük ilgi gösterdi

Nazillililer Zafer Akıncı’ya büyük ilgi gösterdi

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