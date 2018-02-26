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Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ACB üyesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Antalya Kongre Bürosu’na (ACB) üye oldu.Konyaaltı ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege’nin katılımıyla düzenlenen törenle ATAV- ACB’ye üye oldu.Üyelikle ilgili bilgilendirme toplantısının yapıldığı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kongre merkezinin belediye meclis kararıyla kongre bürosuna üye olduğunu söyledi.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ACB üyesi oldu

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Antalya Kongre Bürosu’na (ACB) üye oldu.
Konyaaltı ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege’nin katılımıyla düzenlenen törenle ATAV- ACB’ye üye oldu.
Üyelikle ilgili bilgilendirme toplantısının yapıldığı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kongre merkezinin belediye meclis kararıyla kongre bürosuna üye olduğunu söyledi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nin Antalya’daki en büyük kongre ve fuar merkezi olduğuna dikkat çeken Böcek, yine merkezin kent turizmine katkı yapacağına işaret etti.
Hazırladıkları kataloglarla Antalya’daki otel ve fuar merkezlerini tanıttıklarını söyleyen ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege de, “Antalya’da 350 tane 5 yıldızlı otel ve 600 bin yatak kapasitesi var. Bu şehir G-20 zirvesini yapmış bir şehir ve uykuya dalma lüksü yok. Bazı diplomatik gelişmeler sebebiyle kan kaybına uğradık. Yurt dışı temaslarımızda gördüğümüz kadarıyla Türkiye ve Antalya’ya ilgili ciddi bir artış seviyesinde. Bunu da değerlendirmek için hazırladığımız kataloğu tüm uluslararası fuarlarda hem kitap hem de flashdisk olarak dağıtıyoruz" dedi.
ATSO Başkanı Davut Çetin ise yıllardır Antalya’nın kongre ve fuar alanında eksiklik yaşadığını ancak son dönemlerde bu eksikliğin yeni fuar merkezleri ile giderilmeye başlandığını söyledi. Kongre ve fuar turistinin normal turiste oranla 4-5 kat daha fazla harcama yaptığını kaydeden Çetin, “Fuarları ve kongreleri çok ön plana almalıyız. Türkiye 2015’te 211 uluslararası kongre yapmış, dünyada 18’inci, Avrupa’da 11’inci sıraya yükselmiş. Ancak 2016’da yaşanan uçak krizi ile 103 uluslararası kongreye düştük. Bunların 48’i ise Antalya’da. Dünyadaki sıralamamız 37’ye, Avrupa’da 20’nciliğe düşmüşüz. Bunların yarısı Antalya’da düzenleniyor. Kongreye gelenler gelir seviyesi yüksek olduğundan Antalya’yı gördükten sonra turist olarak da tekrar gelmek istiyor. Tekrar ivme kazanmamız için 4- 5 yıla ihtiyacımız var” diye konuştu.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ACB üyesi oldu

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