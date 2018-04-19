Nazım’da “Atatürk ve Müzik” gecesi

Türk Musikisi Federasyonu’nun (TÜMFED) Yenimahalle Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "Atatürk ve Müzik" başlıklı “2. TÜMFED Türk Müziği" konseri, Başkentli müzikseverleri buluşturdu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde Handan Kavas’ın sunumu, Tahir Aydoğdu ve Kadir Şarman’ın yönetimindeki koro gece boyu kulakların pasını sildi. Tüm ekibi tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Maalesef ekonomik sıkıntıların, sosyal sıkıntıların, televizyon ekranlarında geleceğe umutla bakabileceğimiz haberlerin olmadığı bir gündemi yaşıyoruz. Türk musikisi ile bir gece dahi olsa sizlere hoş vakit geçirtmek, bir yerel yönetimin görevidir. Bu gecede hep birlikte Türk musikisinin tadını alacağız. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bizi biz yapan değerlerdir. Biz, bunlarla büyüdük ve bugüne geldik. Kardeşliğimizi, bu ülkenin eşit yurttaşlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolla selamlıyorum. Bu yol, muasır medeniyetler yoludur. Bu yol, hukukun üstünlüğüne inanan, çağdaş insanların yoludur” dedi.

150 korist Atatürk ve müzik için söyledi

Gecede 20 dernekten 150 kişilik koro, Atatürk’ün sevdiği şarkıları, Rumeli türkülerini, aryalar, halk müziği eserlerini, zeybekler ve marşları art arda yorumladı. Alkışların hiç susmadığı konserde, Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibi de oyun havaları eşliğindeki gösterileriyle programa renk kattı.