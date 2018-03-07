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Nazlı Ilıcak'a bir şok daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan ve Mehmet Altan ile birlikte, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak'a, "casusluk" suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ilıcak hakkında müebbet hapis talep edildi.

Nazlı Ilıcak'a bir şok daha!

Sabah gazetesinin haberine göre, hazırlanan iddianamede Nazlı Ilıcak'ın FETÖ yayın organı Bugün Gazetesi'nde 2 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına dikkat çekildi. Bu yazıda Ilıcak'ın Genelkurmay Başkanlığı'na ait 090046 sayılı gizli yazıyı yayınladığı kaydedildi.

İMHA EDİLEN BELGE

Söz konusu gizli ibareli yazının imha edildiği, imha edildiği halde şüphelinin eline ulaştığı belirtildi. Nazlı Ilıcak'ın devletin imha edilmiş gizli ibareli bir belgesini yayınlamak suretiyle, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, Ilıcak'ın savunmasına da yer verildi.

Ilıcak savunmasında, "eline ulaşan belgeyi basın-yayın ve ifade özgürlüğü nedeniyle haber alma hakkı sonucunda kamuoyu ile paylaştığını, haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi olmadığını" iddia etti.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müşteki olarak yer aldığı iddianame kapsamında, Nazlı Ilıcak hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçu kapsamında müebbet hapis istendi. Ilıcak, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Istanbul eski valisi hüseyin avni mutlu emniyet müdürü fetoyu görmezden gelmekten ceza verilmiş öyleyse FETOYA her istediğini verdiğini ITİRAF edenler yargılanmalı....
Bekleyin Az kaldı; Rahmetli Kaşif KOZİNOĞLU, Kuddisi OKKIR, Ali TATAR ve diğer ASLAN PARÇALARI Sizleri Bekliyorlar, Onların ACELELERİ Yok, Beklemeye Alıştılar; Sizlere Soruları Olacak O Sorulara HAZIRMISINIZ ! ! ! Saygılarımla.
iyide bu kadın zaten ağırlaştırılmış müebbet aldı uğraşmayın artık bırakın ölecek zaten orada. Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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