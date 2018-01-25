Nazlı Ilıcak, Emin Çölaşan'a mektup gönderdi

"Normal zamanlarda ben Nazlı Ilıcak'la nice kalem kavgalarına girişmiş bir gazeteciyim" diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Kesin bir anlayışım vardır: Düşene vurulmaz" ifadesini kullandı. Çölaşan'ın, "Nazlı Ilıcak’ın mektubundan yola çıkarak…" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Önceki gün elime Nazlı Ilıcak'ın bana hitaben yazdığı bir mektup ulaştı. Yukarıda anlattığım gibi, 8 Ocak günü APS ile postaya verilmiş ve İstanbul'a gönderildiği için Ankara'da elime geçmesi yine geç kalmış. Nazlı hanımın FETÖ'den tutuklu olduğunu ve uzun süredir Bakırköy kadın cezaevinde yattığını biliyorsunuz. Mektubuna “Sevgili Emin Çölaşan” diye başlıyor ve ilk cümlesi şöyle:

“Her gün Sözcü alıyor ve bütün yazılarınızı dikkatle okuyorum…” Son cümleleri ise aynen şöyle: “Sevgili Çölaşan mektubumu ister yayınlayın, ister yayınlamayın. Ama benim ricam, eğer yayınlarsanız benim hakkımda kırıcı sözler sarf etmeyin. Fikir ayrılıklarını tahliye sonrasına bırakalım. Sevgilerimle.”

Kesin bir anlayışım vardır: Düşene vurulmaz. Normal zamanlarda ben Nazlı Ilıcak'la nice kalem kavgalarına girişmiş bir gazeteciyim.