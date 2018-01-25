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Nazlı Ilıcak, Emin Çölaşan'a mektup gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimmi sonrası tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'a mektup gönderdi. Çölaşan, bugün yayımlanan yazısında, Ilıcak'ın mektubunda, "Sevgili Çölaşan mektubumu ister yayınlayın, ister yayınlamayın. Ama benim ricam, eğer yayınlarsanız benim hakkımda kırıcı sözler sarf etmeyin. Fikir ayrılıklarını tahliye sonrasına bırakalım" dediğini aktardı.

Nazlı Ilıcak, Emin Çölaşan'a mektup gönderdi

"Normal zamanlarda ben Nazlı Ilıcak'la nice kalem kavgalarına girişmiş bir gazeteciyim" diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Kesin bir anlayışım vardır: Düşene vurulmaz" ifadesini kullandı. Çölaşan'ın, "Nazlı Ilıcak’ın mektubundan yola çıkarak…" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Önceki gün elime Nazlı Ilıcak'ın bana hitaben yazdığı bir mektup ulaştı. Yukarıda anlattığım gibi, 8 Ocak günü APS ile postaya verilmiş ve İstanbul'a gönderildiği için Ankara'da elime geçmesi yine geç kalmış. Nazlı hanımın FETÖ'den tutuklu olduğunu ve uzun süredir Bakırköy kadın cezaevinde yattığını biliyorsunuz. Mektubuna “Sevgili Emin Çölaşan” diye başlıyor ve ilk cümlesi şöyle:

“Her gün Sözcü alıyor ve bütün yazılarınızı dikkatle okuyorum…” Son cümleleri ise aynen şöyle: “Sevgili Çölaşan mektubumu ister yayınlayın, ister yayınlamayın. Ama benim ricam, eğer yayınlarsanız benim hakkımda kırıcı sözler sarf etmeyin. Fikir ayrılıklarını tahliye sonrasına bırakalım. Sevgilerimle.”

Kesin bir anlayışım vardır: Düşene vurulmaz. Normal zamanlarda ben Nazlı Ilıcak'la nice kalem kavgalarına girişmiş bir gazeteciyim.

O da bana yazardı. Mahkemelik olmadık… Ama bu kalem kavgaları sürecinde birbirimizi hiç sevmedik. Daha açık söylemek gerekirse birbirimizden nefret ederdik.

Gün geldi, Nazlı hanım FETÖ'den tutuklandı ve cezaevine girdi. Düşene vurulmaz ilkem uyarınca hakkında bir tek satır bile yazmadım. Oysa tam zamanı idi!.. Cezaevine girmiş…Ne yazarsanız yazın, isterseniz en ağır hakaretleri edin, size yanıt veremez, açıklama yapamaz, kendini savunamaz. Eli kolu bağlı, özgürlükten yoksun birilerine bunu yapmak ahlâksızlıktır, namertliktir. Sadece o değil, geçmişte büyük kavgalar ettiğimiz ve halen cezaevinde yatmaktan olan hiç kimse hakkında kötü bir tek söz bile yazmadım.

Bunlardan biri özellikle Mehmet Altan'dır. Geçmişte kapışır ve yazılarımızda karşılıklı olarak en ağır hakaret sözcüklerini kullanmaktan çekinmezdik… Gün geldi Mehmet de FETÖ'den tutuklandı ve cezaevine girdi… Ve hakkındaki görüşlerim değişmediği halde, yine aynı ilke doğrultusunda onun için de bir tek satır bile yazmadım.

Yıllar ve koşullar insanların bazı duygu ve düşüncelerini törpülüyor. Geçmişte o kadar kapıştığım Nazlı Ilıcak'ın günün birinde bana “Sevgili Emin Çölaşan” diye başlayan, cezaevindeki durumunu anlatan, içini döken ve yine “Sevgili Emin Çölaşan” diye biten bir mektup yazacağını, doğrususunu isterseniz aklıma getiremezdim. Geçmişte yaşadıklarımızı ve kavgalarımızı düşündüm, kendi kendime “Hey gidi günler” dedim.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
denize düşmüş yılan denize düşmemiş yılana sarılıyor
Bunların gazetesi kuponla televizyon vereceğim diye halkı kandırmıştı.O zaman bu olaydan hapiste yatmadılar.Ona saysınlar.Oh beee ilahi adalet.
düşene vurulmaz derken sende düşmüş bir adamsın sadece bir mahalle var seni takip eden onlarda düşmüş tabiki kendini adammı sandın hepiniz haindiniz hem vatan haini hemde Atatürk haini..
Düşmez kalkmaz bir allah, bu gazeteci nüsvettelerinin askere kumpas yapılırken TV.lerde gazetelerdeki açıklamalarını izlerken hakikaten ülkemiz adına,askerimiz adına dahada önemlisi bu zavallı gazeteci geçinenler adına çok üzülüyorduk, maalesef zaman bizi haklı çıkardı.Boşuna dememişler allah akıl fikir versin,şu andada TV.lerde yorum yapan şuursuzları izlerken aynı infialı yaşıyoruz, ne diyelim sonunun ne olacağını tahmin etmek zor değil,allah akıl fikir versin,allah düşmanımı dahi yalakalığa,dalkavukluğa mahkum etmesin.
al birini vur öbürüne aynı zihniyet hain fetöcü nazlı ılıcak öbürünü bişe diyemem erdoğan düşmanı sağlık olsun nazlı allah sizin kepeyinizi keser inşallah
mazlum edebiyatı ile mağdur savunması yapmak aynı fikir içindesiniz fikirlerinizde zikirlerinizde aynı artık resmi görüyoruz sizlerinde ne olduğunu biliyoruz
siz aynı amaca hizmet eden sadece farklı gazetelerde farklı okuyucu kitlelerinin okumak istediklerini yazan sabun gibi köpürtüm sonra aradan sıyrılan gazeteci müsvettelerisiniz. orduyu göreve davet etmedinizmi beraber hesaba katmadığınız aşağıladığınız halk olmasaydı ikinizde emellerinize kavuşuyordunuz darısı senin başına fetöcü burak akbay ın gazetesinin yazarı
NE MAĞDRU BE...HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK...ÇÜRÜSÜN ...AYRICA BEN MUTLUYUM...SİZİ BİLMEM.
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