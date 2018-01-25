Nazlı Ilıcak, Emin Çölaşan'a mektup gönderdi

"Normal zamanlarda ben Nazlı Ilıcak'la nice kalem kavgalarına girişmiş bir gazeteciyim" diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Kesin bir anlayışım vardır: Düşene vurulmaz" ifadesini kullandı. Çölaşan'ın, "Nazlı Ilıcak’ın mektubundan yola çıkarak…" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
Önceki gün elime Nazlı Ilıcak'ın bana hitaben yazdığı bir mektup ulaştı. Yukarıda anlattığım gibi, 8 Ocak günü APS ile postaya verilmiş ve İstanbul'a gönderildiği için Ankara'da elime geçmesi yine geç kalmış. Nazlı hanımın FETÖ'den tutuklu olduğunu ve uzun süredir Bakırköy kadın cezaevinde yattığını biliyorsunuz. Mektubuna “Sevgili Emin Çölaşan” diye başlıyor ve ilk cümlesi şöyle:
“Her gün Sözcü alıyor ve bütün yazılarınızı dikkatle okuyorum…” Son cümleleri ise aynen şöyle: “Sevgili Çölaşan mektubumu ister yayınlayın, ister yayınlamayın. Ama benim ricam, eğer yayınlarsanız benim hakkımda kırıcı sözler sarf etmeyin. Fikir ayrılıklarını tahliye sonrasına bırakalım. Sevgilerimle.”
Kesin bir anlayışım vardır: Düşene vurulmaz. Normal zamanlarda ben Nazlı Ilıcak'la nice kalem kavgalarına girişmiş bir gazeteciyim.
O da bana yazardı. Mahkemelik olmadık… Ama bu kalem kavgaları sürecinde birbirimizi hiç sevmedik. Daha açık söylemek gerekirse birbirimizden nefret ederdik.
Gün geldi, Nazlı hanım FETÖ'den tutuklandı ve cezaevine girdi. Düşene vurulmaz ilkem uyarınca hakkında bir tek satır bile yazmadım. Oysa tam zamanı idi!.. Cezaevine girmiş…Ne yazarsanız yazın, isterseniz en ağır hakaretleri edin, size yanıt veremez, açıklama yapamaz, kendini savunamaz. Eli kolu bağlı, özgürlükten yoksun birilerine bunu yapmak ahlâksızlıktır, namertliktir. Sadece o değil, geçmişte büyük kavgalar ettiğimiz ve halen cezaevinde yatmaktan olan hiç kimse hakkında kötü bir tek söz bile yazmadım.
Bunlardan biri özellikle Mehmet Altan'dır. Geçmişte kapışır ve yazılarımızda karşılıklı olarak en ağır hakaret sözcüklerini kullanmaktan çekinmezdik… Gün geldi Mehmet de FETÖ'den tutuklandı ve cezaevine girdi… Ve hakkındaki görüşlerim değişmediği halde, yine aynı ilke doğrultusunda onun için de bir tek satır bile yazmadım.
Yıllar ve koşullar insanların bazı duygu ve düşüncelerini törpülüyor. Geçmişte o kadar kapıştığım Nazlı Ilıcak'ın günün birinde bana “Sevgili Emin Çölaşan” diye başlayan, cezaevindeki durumunu anlatan, içini döken ve yine “Sevgili Emin Çölaşan” diye biten bir mektup yazacağını, doğrususunu isterseniz aklıma getiremezdim. Geçmişte yaşadıklarımızı ve kavgalarımızı düşündüm, kendi kendime “Hey gidi günler” dedim.
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki
Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu
Ali Dede'den kötü haber!
Gelin ile görümce birlikte kaçtı
Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni
Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir
Okuyucu Yorumları 8 yorum