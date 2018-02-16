Nazlı Ilıcak ve Altan'lar için karar günü

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, gazeteci-yazar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor.

Bu hafta gerçekleşen duruşmalarda tüm sanıklar esas hakkındaki savunmasını tamamlamıştı. Bugünkü duruşmada karar bekleniyor.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.