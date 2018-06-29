İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'da 2010'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Can ve Emre Paksoy kardeşlerin, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine yönelik karar, müdahil avukatlarının temyiz başvurusu yaptığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce, usul yönünden bozuldu. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Aralık 2014'te, sanıklar Can ve Emre Paksoy'un, Erköseoğlu'nu "kasten öldürme" veya "tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesinde ölümüne sebebiyet verme" suçlarından "şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediğinden" beraatine yönelik verdiği karar, müdahil Ergun Erköseoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarınca, "usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle temyiz edildi. - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "esastan boz" görüşü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da temyiz incelemesi yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne 25 Ocak 2018'te yazdığı ek tebliğnamede, mahkemece verilen hükmün, Aile ve Sosyal Polikalar Bakanlığı'na tebliğ edilmesi üzerine bu kurum tarafından temyiz edildiği hatırlatılarak, "Bakanlığa usulen davalar ve duruşmaların bildirilmediği, davaya katılma ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nca (CMUK) öngörülen haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulduğu" gerekçeleriyle kararın usulen bozulması gerektiği görüşünü bildirdi.

Ek tebliğnamede, sanıkların, "gece uyudukları ve maktule 8. katta apartman boşluğundan düşerken haberlerinin olmadığı" yönünde savunma yaptıklarına dikkat çekilerek, evdeki sabit telefonun, olay gecesine ilişkin kayıtlarının getirtilerek, bu zaman diliminde konuşma yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise kimlerle konuşma yapıldığının mahkemece araştırılmadığı belirtildi. - "Yara izlerine ilişkin rapor alınmalıydı" Erköseoğlu'nun 8. kattaki apartman boşluğundan düşerek yerde yüzüstü yatar pozisyonda bulunduğu aktarılan tebliğnamede, "Otopsi görüntülerine göre, kafa arkasındaki geometrik şekil etrafından, düşerken olduğuna delalet edecek sürtme izlerinin bulunup bulunmadığı, renginin koyu veya açık olması dikkate alınarak, maktuledeki diğer yaralarla aynı zaman diliminde veya ne kadar önce oluştuğu hususunda Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınarak, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmediği" ifade edildi. Başsavcılık ek tebliğnamesinde, Erköseoğlu'nun olay anındaki elbisesinin arka kısmının uzun fermuarlı olduğu, vücudunda ve çamaşırında sanıklara ait DNA profili bulunduğu da hatırlatılarak, Erköseoğlu'na ait elbisenin fermuar uzunluğu nazara alınarak bu elbiseyi giyen kişinin arkasındaki fermuarı tek başına kapatıp kapatmayacağının araştırılması gerektiğinin düşünülmediğine de işaret edildi.