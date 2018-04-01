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N.Çiğdem Atabey’in "Parayı Sev" kitabı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Mali müşavir ve profesyonel koç N.

N.Çiğdem Atabey’in "Parayı Sev" kitabı çıktı

Mali müşavir ve profesyonel koç N. Çiğdem Atabey finansal hayatın pratiğiyle kişisel gelişimin dinamiklerini "Parayı Sev" isimli kitabında birleştirdi. Kitapta, yazarın finans uzmanlığıyla kişisel gelişim ve “şükretmenin erdemi” üzerine deneyimleri bir arada aktarılıyor.
"Parayı Sev" adlı kitap parayla ilişkiyi daha derinlemesine anlamayı sağlarken, bir yandan da finansal okuryazarlık kazanarak paranın nasıl yönetileceğini ve finansal özgürlüğe nasıl ulaşılacağını gösteriyor. Kitap aynı zamanda gelir, gider, borç, tasarruf, birikim alanlarındaki önerileriyle paranın nasıl idare edileceğini gösterirken, daha rahat, daha bereketli bir hayata ulaşmanın altın kuralları da sıralanıyor.
Parayı Sev’in önemli özelliklerinden biri de finansal hayatın pratiği ile kişisel gelişimin dinamiklerini birleştirmesi. N. Çiğdem Atabey’in finans uzmanlığı ile gelişim ve şükretmenin erdemi üzerine oluşturduğu öz deneyimleri okurun kendi kendine koçluk yapmasına, uygulamaları ve finansal danışmanlık pratiklerini bir arada görmesine de imkan sağlıyor.
Yazarın ilk kitabı “Hayat Gelişmişleri Sever” 2011’de Şira Yayınları’ndan çıkmıştı.

N.Çiğdem Atabey’in

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