HABER

NCL hastalığına dikkat çekmek için lokma dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, NCL hastalığı nedeniyle bir yeğenlerini kaybeden, diğeri de bitkisel hayatta olan İdris ve Cevriye Hacıoğlu çifti, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek için lokma dağıttı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, NCL hastalığı nedeniyle bir yeğenlerini kaybeden, diğeri de bitkisel hayatta olan İdris ve Cevriye Hacıoğlu çifti, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek için lokma dağıttı. Burhaniye'de 2003 yılında, 5 yaşındayken NCL hastalığından yaşamını yitiren Melis Hacıoğlu ile aynı hastalık nedeniyle bitkisel hayatta bulunan Cemre Nur Hacıoğlu’nun (22) amcaları İdris Hacıoğlu ile eşi Cevriye Hacıoğlu, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla lokma dağıttı. Burhaniye Mustafa Keskin İlkokulu önünde iki kardeşin resimlerinin bulunduğu afişin yer aldığı araçta yapılan lokmalar, öğrencilere dağıtıldı. Hastalığa dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade eden İdris Hacıoğlu, “Yeğenim Melis, bu hastalık nedeniyle 5 yaşında hayatını kaybetti. Şu anda 22 yaşında olan kardeşi Cemre Nur Hacıoğlu ise 18 yıldır bitkisel hayatta. Onların anısına ve hastalığa dikkat çekmek için böyle bir hayır düzenledik. Türkiye'de bu hastalığın teşhis ve tedavi aşamasına gelinmedi. Bu hastalığa yakalanan çocuklar, belli bir yaştan sonra bitkisel hayata girip, ömrü vefa ettiğince bu hastalıkla pençeleşiyorlar. Tamamen suni besleniyorlar. Bütün fonksiyonlarını kaybediyorlar. Biz bu anlamda böyle bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Katkısı olan herkes de şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

MHP'nin seçim şarkıları belli oldu! MHP'nin seçim şarkıları belli oldu!
Ankara'da müthiş iddia!Ankara'da müthiş iddia!
Çok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebilirizÇok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.