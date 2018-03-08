NCR İnternational Hospital’da 8 Mart Kutlaması

NCR İnternational Hospital, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın doktorlar, hemşire ve personelleriyle kutladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Diş. Hek. Mehmet Neccar ve Başhekim Uzm. Dr. İdris Yıldırım’ın katılımı ile hastanedeki kadınlara karanfil dağıtılarak 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlandı. 8 Mart’ın 1910 yılından beri dünyada ve ülkemizde, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlandığını ifade eden NCR İnternational Hospital Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Neccar, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bu değerli günde başta kadın doktorlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.