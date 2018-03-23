NCR’den tüberküloz uyarısı

NCR İnternational Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahir Kotuk, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü münasebeti ile bir açıklama yaptı. Halk arasında verem hastalığı olarak bilinen tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu hatırlatan Uzman Doktor Kotuk, tüberkülozun tedavi edilmemesi halinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Uzm. Dr. Mahir Kotuk, verem solunum yolu ile insandan insana bulaşan bir hastalık olduğunu hatırlatarak, hastalığın süreci hakkında bilgi verdi. Kotuk, "Kan ile temas ve başka bir yolla akciğer tüberkülozu gelişmez. Hasta kişinin öksürmesi ile ortama yayılan tüberküloz mikrobu solunum yoluyla sağlıklı kişiye bulaşır ve hastalık süreci başlar" dedi.

Hastalığın belirtileri

Kotuk, uzun süren öksürük, kilo kaybı, gece terlemesi, iştahsızlık ve kan tükürme gibi semptomlarla verem hastalığının kendisini belli ettiğini belirterek, "Tanısı konulabilen ve tedavisi mümkün olan verem hastalığından dolayı hala pek çok hasta ölüyor. Eğitim eksikliği, yoksulluk, sağlık kuruluşuna ulaşamama, tanı konulamaması, ilaç yokluğu, yetersiz tedavi ve ilaca dirençli tüberküloz nedeniyle ölüm sayısı çok fazla" şeklinde konuştu.

Veremin teşhisi

Kotuk, hastalığın teşhisi ile ilgili ise, "Yapılan muayene sonuçlarında hastadan istenilen tetkikler sonucunda teşhis konur. Bu tetkikler balgamın incelenmesi, kan tahlilleri ve akciğer grafisi olabilir. Bir diğer yöntem ise sabah hastadan alınan mide suyunun incelenmesidir" ifadelerini kullandı.

"Tedavisi ucuzdur"

Kotuk, veremin tedavisinin ucuz olduğunu da vurgulayarak, "Günümüzde tedavisi mümkün kolay ve ucuzdur. Tedavisi başladıktan sonra en az 6 ay süreli devam eder. Tedavi süresi ve ilaçları kişiye göre değişiklik gösterir. Tedavinin 3’üncü haftasından itibaren bulaşıcılık sona erer. Ülkemizde verem savaş dispanserlerine ücretsiz ulaşılmaktadır. Tüberküloz hastalarının tetkik ve tedavileri ücretsizdir ve ilaçları devlet tarafından karşılanır. Tedavisi mümkün olan bu hastalıktan en önemli korunma yolu B.C.G aşısıdır. Verem aşısı ülkemizde 1952 tarihinde yapılmaya başlamıştır. Sağlık kuruluşunda ücretsiz olarak yapılır" dedi.

Korunma yolları

Kotuk, "Verem ’den korunma yolları; veremli ve tedavi almayan hastalarla temastan kaçınılmalı, dengeli beslenmeli havasız yerlerde bulunulmamalı, öksüren hastalarla temas etmemeli, açık ve temiz havada dolaşılmalıdır. Her öksürük veremden kaynaklanmaz fakat uzamış öksürük de verem akla getirilmelidir" diye konuştu.