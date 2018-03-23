HABER

NCR’den tüberküloz uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

NCR İnternational Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

NCR’den tüberküloz uyarısı

NCR İnternational Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahir Kotuk, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü münasebeti ile bir açıklama yaptı. Halk arasında verem hastalığı olarak bilinen tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu hatırlatan Uzman Doktor Kotuk, tüberkülozun tedavi edilmemesi halinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.
Uzm. Dr. Mahir Kotuk, verem solunum yolu ile insandan insana bulaşan bir hastalık olduğunu hatırlatarak, hastalığın süreci hakkında bilgi verdi. Kotuk, "Kan ile temas ve başka bir yolla akciğer tüberkülozu gelişmez. Hasta kişinin öksürmesi ile ortama yayılan tüberküloz mikrobu solunum yoluyla sağlıklı kişiye bulaşır ve hastalık süreci başlar" dedi.
Hastalığın belirtileri
Kotuk, uzun süren öksürük, kilo kaybı, gece terlemesi, iştahsızlık ve kan tükürme gibi semptomlarla verem hastalığının kendisini belli ettiğini belirterek, "Tanısı konulabilen ve tedavisi mümkün olan verem hastalığından dolayı hala pek çok hasta ölüyor. Eğitim eksikliği, yoksulluk, sağlık kuruluşuna ulaşamama, tanı konulamaması, ilaç yokluğu, yetersiz tedavi ve ilaca dirençli tüberküloz nedeniyle ölüm sayısı çok fazla" şeklinde konuştu.
Veremin teşhisi
Kotuk, hastalığın teşhisi ile ilgili ise, "Yapılan muayene sonuçlarında hastadan istenilen tetkikler sonucunda teşhis konur. Bu tetkikler balgamın incelenmesi, kan tahlilleri ve akciğer grafisi olabilir. Bir diğer yöntem ise sabah hastadan alınan mide suyunun incelenmesidir" ifadelerini kullandı.
"Tedavisi ucuzdur"
Kotuk, veremin tedavisinin ucuz olduğunu da vurgulayarak, "Günümüzde tedavisi mümkün kolay ve ucuzdur. Tedavisi başladıktan sonra en az 6 ay süreli devam eder. Tedavi süresi ve ilaçları kişiye göre değişiklik gösterir. Tedavinin 3’üncü haftasından itibaren bulaşıcılık sona erer. Ülkemizde verem savaş dispanserlerine ücretsiz ulaşılmaktadır. Tüberküloz hastalarının tetkik ve tedavileri ücretsizdir ve ilaçları devlet tarafından karşılanır. Tedavisi mümkün olan bu hastalıktan en önemli korunma yolu B.C.G aşısıdır. Verem aşısı ülkemizde 1952 tarihinde yapılmaya başlamıştır. Sağlık kuruluşunda ücretsiz olarak yapılır" dedi.
Korunma yolları
Kotuk, "Verem ’den korunma yolları; veremli ve tedavi almayan hastalarla temastan kaçınılmalı, dengeli beslenmeli havasız yerlerde bulunulmamalı, öksüren hastalarla temas etmemeli, açık ve temiz havada dolaşılmalıdır. Her öksürük veremden kaynaklanmaz fakat uzamış öksürük de verem akla getirilmelidir" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.