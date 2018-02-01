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Ndiaye, resmen Stoke City'de

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 00:03 | Son Güncelleme

- Galatasaray Kulübü, Senegalli oyuncusunun transferinden Stoke City'den 16 milyon avro bonservis bedeli alacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin İngiliz ekibi Stoke City'ye transfer olduğunu borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu oyuncunun transferinden Stoke City'den 16 milyon avro bonservis bedeli alacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Badou Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City Kulübü ile 16 milyon avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City, satış karının yüzde 15'ini şirketimize ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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