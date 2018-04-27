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"Ne demek olduğunu bilirim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

Medicana Sağlık Grubu'nun "Ne demek olduğunu bilirim" projesi kapsamında, kanser hastası yakınlarına destek konseri verildi

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu'nun "Ne demek olduğunu bilirim" projesi kapsamında, kanser hastası yakınlarına moral vermek ve destek olmak amacıyla konser düzenlendi.

Konseri sanatçı Nilay Döldöş şefliğindeki Ayışığı Türk Sanat Müziği Topluluğu gerçekleştirdi.

Nurettin Topçu Kültür Merkezinde yapılan konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, kanser hastaları ve hasta yakınları katıldı.

Kendisi de kanser hastası olan sanatçı Döldöş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben kanseri en iyi bilenlerdenim tedavim devam etmekte ama müzikle beslendiğim için bir savaşçıyım. Bu akşam burada bir moral gecesi düzenledik. Koromuzla muhteşem bir gece için buradayız, umarım umut ışığı oluruz, moral veririz, diyeceğim şu ki kanser değil, siz güçlüsünüz.'' ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Medicana Hastahanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar ise konserin ardından şunları kaydetti:

''Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Kadın Meclisi, Medicana Bahçelievler Hastahanesi ve Medicana International Hastanesi ile ortak yürüttüğümüz projeyle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kanser sinsi bir hastalık, biz de bu proje ile herkesi erken teşhis konusunda daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bunların yanı sıra kanser hastaları ve yakınlarına moral vermek amacıyla böyle bir gece düzenledik."

Ayışığı Türk Sanat Müziği Topluluğunun seslendirdiği şarkıların ardından konser sona erdi.

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