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"Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "Bakın görüyorsunuz, öylesine önemli ki 24 Haziran, son bir haftadır ekonomide her şey yolunda, ekonomik büyüme, ihracat rekorları kırıyoruz, istihdam artışları sağlıyoruz, turizmle ilgili yeni süreçler var, hiçbir ekonomik sıkıntı yokken bakıyorsunuz dövizle ilgili, döviz kurlarıyla ilgili spekülasyonlar, manipülasyonlarla ülkemize yönelik yine bir operasyon peşinde olan çevreler var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bakın görüyorsunuz, öylesine önemli ki 24 Haziran, son bir haftadır ekonomide her şey yolunda, ekonomik büyüme, ihracat rekorları kırıyoruz, istihdam artışları sağlıyoruz, turizmle ilgili yeni süreçler var, hiçbir ekonomik sıkıntı yokken bakıyorsunuz dövizle ilgili, döviz kurlarıyla ilgili spekülasyonlar, manipülasyonlarla ülkemize yönelik yine bir operasyon peşinde olan çevreler var." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti İl Teşkilatı tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Sarıeroğlu, 24 Haziran seçimlerinde, alacakları zafer sonucunda beş yıl boyunca kente hizmet etme onur ve gururunu yaşayacağını kaydetti.

Güzellikler içerisinde 24 Haziran'a giden süreci yaşama arzusunda olduklarını dile getiren Sarıeroğlu, derslerine çalışıp geldiklerini söyledi.

Yarından itibaren köy köy, mahalle mahalle, ev ev teşkilatlarıyla birlikte gönülden çalışmalar içerisinde olacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, sahada olacağını, pazarda olacağını, nerede vatandaşla ilgili bir sıkıntı varsa orada çözüm üretmek için gayret sarf edeceğini kaydetti.

AK Parti olarak hiçbir seçimin kendileri için kolay olmadığının altını çizen Sarıeroğlu, bütün seçimlerde emek vererek, alın teri dökerek gönülden çalıştıklarını belirtti.

Bakanlığı dönemde yapılan çalışmalara değinen Sarıeroğlu, taşeronla alakalı adım atma imkanına sahip olduklarını ayrıca, bir toplu sözleşme süreci geçirdiğini, asgari ücret tespiti, istihdamla ilgili Milli İstihdam Seferberliği'ni başlattıklarını, bununla ilgili güçlü bir teşvik paketini hayata geçirdiklerini, önümüzdeki haftalarda da bu teşvikle ilgili iş dünyası temsilcilerini de Adana'dan toplayıp sonrasında diğer illerde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Emeklilerle ilgili iki bayramda bin lira ikramiyeyle ilgili çalışmaları da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sarıeroğlu, "Polislerimiz, hemşirelerimiz, öğretmenlerimiz ve din görevlilerimizle ilgili yıllardır beklentileri olan 3600 ek gösterge bu emekli ikramiye ve maaşlarına yansıyacak. Bununla ilgili de çok önemli müjdeyi de Cumhurbaşkanımız verdi. İnşallah Adana'mızda da kısa sürede çok iş yapmak bizlere nasip olur. Tüm vatandaşlarımızın hayatına dokunacak, Adana'da huzuru, refahı daha iyi seviyelere getirecek gelirlerde artış sağlayacak. Biliyorum istihdam konusuyla ilgili yatırımların tekrardan cazibe merkezi Adana'nın olmasıyla ilgili çok güçlü talepler, beklentiler var. Adana bir sanayi, tarım şehri, inşallah bunlarla ilgili 16 yıldır yaptıklarımızın daha fazlasını yaparak Türkiye'nin parlayan yıldızı bir Adana olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, herkesin 24 Haziran ile ilgili büyük bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Türkiye için 24 Haziran'ın tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bakın görüyorsunuz, öylesine önemli ki 24 Haziran, son bir haftadır ekonomide her şey yolunda, ekonomik büyüme, ihracat rekorları kırıyoruz, istihdam artışları sağlıyoruz, turizmle ilgili yeni süreçler var, hiçbir ekonomik sıkıntı yokken bakıyorsunuz dövizle ilgili, döviz kurlarıyla ilgili spekülasyonlar, manipülasyonlarla ülkemize yönelik yine bir operasyon peşinde olan çevreler var. Allaha hamdolsun biz bugüne kadar çok badire atlattık, 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimini atlatmış bir ülkeyiz. Bizim yerimizde başka bir ülke olsaydı bunu altında kalırdı. Biz 81 milyon birlik beraberlikle bu süreci önemli bir şekilde atlatmış durumdayız, bize vız gelir. Dün de ilgili kurumlarımız hükümetimizin kararlı adımlarıyla gerekli önlemler alındı. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler. Biz dertlerinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama onlar hala bunca badireyi atlatırken liderinin arkasında duran bu milleti daha tanıyamamışlar. Yine Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında ben milletimizin dimdik durduğunu biliyorum ve asla Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet asla yedirmeyecek, bunu o hain çevreler, yine o hain çevrelerin girişimlerinden siyasi rant elde etmeye çalışan çevreler artık çok iyi anlasınlar. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye önünde fırsatları olan, büyük hayalleri, umutları olan, daha güzel hikayelerin yazılacağı güçlü bir ülke. Bundan sonra el birliğiyle ülkemizi inşallah daha güçlü yarınlara götürmek hepimizin boynumuzun borcu."

Sarıeroğlu, şimdi bir olma, birlik olma vakti olduğunu, başka 24 Haziran'ın olmadığını az sayıda günün kaldığını ve var güçleriyle çalışmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

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