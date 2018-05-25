"Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bakın görüyorsunuz, öylesine önemli ki 24 Haziran, son bir haftadır ekonomide her şey yolunda, ekonomik büyüme, ihracat rekorları kırıyoruz, istihdam artışları sağlıyoruz, turizmle ilgili yeni süreçler var, hiçbir ekonomik sıkıntı yokken bakıyorsunuz dövizle ilgili, döviz kurlarıyla ilgili spekülasyonlar, manipülasyonlarla ülkemize yönelik yine bir operasyon peşinde olan çevreler var." dedi. Sarıeroğlu, AK Parti İl Teşkilatı tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftara katıldı. Sarıeroğlu, 24 Haziran seçimlerinde, alacakları zafer sonucunda beş yıl boyunca kente hizmet etme onur ve gururunu yaşayacağını kaydetti. Güzellikler içerisinde 24 Haziran'a giden süreci yaşama arzusunda olduklarını dile getiren Sarıeroğlu, derslerine çalışıp geldiklerini söyledi. Yarından itibaren köy köy, mahalle mahalle, ev ev teşkilatlarıyla birlikte gönülden çalışmalar içerisinde olacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, sahada olacağını, pazarda olacağını, nerede vatandaşla ilgili bir sıkıntı varsa orada çözüm üretmek için gayret sarf edeceğini kaydetti.

AK Parti olarak hiçbir seçimin kendileri için kolay olmadığının altını çizen Sarıeroğlu, bütün seçimlerde emek vererek, alın teri dökerek gönülden çalıştıklarını belirtti. Bakanlığı dönemde yapılan çalışmalara değinen Sarıeroğlu, taşeronla alakalı adım atma imkanına sahip olduklarını ayrıca, bir toplu sözleşme süreci geçirdiğini, asgari ücret tespiti, istihdamla ilgili Milli İstihdam Seferberliği'ni başlattıklarını, bununla ilgili güçlü bir teşvik paketini hayata geçirdiklerini, önümüzdeki haftalarda da bu teşvikle ilgili iş dünyası temsilcilerini de Adana'dan toplayıp sonrasında diğer illerde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Emeklilerle ilgili iki bayramda bin lira ikramiyeyle ilgili çalışmaları da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sarıeroğlu, "Polislerimiz, hemşirelerimiz, öğretmenlerimiz ve din görevlilerimizle ilgili yıllardır beklentileri olan 3600 ek gösterge bu emekli ikramiye ve maaşlarına yansıyacak. Bununla ilgili de çok önemli müjdeyi de Cumhurbaşkanımız verdi. İnşallah Adana'mızda da kısa sürede çok iş yapmak bizlere nasip olur. Tüm vatandaşlarımızın hayatına dokunacak, Adana'da huzuru, refahı daha iyi seviyelere getirecek gelirlerde artış sağlayacak. Biliyorum istihdam konusuyla ilgili yatırımların tekrardan cazibe merkezi Adana'nın olmasıyla ilgili çok güçlü talepler, beklentiler var. Adana bir sanayi, tarım şehri, inşallah bunlarla ilgili 16 yıldır yaptıklarımızın daha fazlasını yaparak Türkiye'nin parlayan yıldızı bir Adana olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.