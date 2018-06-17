"Ne yaparsa yapsınlar ekonomimize zarar veremiyorlar"

ELAZIĞ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Dünyanın en çok büyüyen ülkesi olmuşuz, rekor kırmışız. Diğer taraftan ihracat ve turizmde rekor kırıyoruz. Ne yaparsa yapsınlar ekonomimize de zarar veremiyorlar." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili çalışmalar kapsamında geldiği Elazığ'da Palu ilçesinde partililerle aile çay bahçesinde bir araya geldi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, 16 yıldır Türkiye'nin her yerindeki vatandaşına hak ettiği ve layık olduğu güzel hizmetleri sunan ve ülke için büyük hayalleri ve hedefleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçime kadar yoğun şekilde çalışacaklarını söyledi.

Mağdur ve mazlum coğrafyada yer alanlar için çok çalışmaya mecbur olduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"İslam aleminin temsilcisi olmuş bir liderimiz var. Kudüs'e karşı yapılan, kutsal mekanlarımıza karşı yapılan süreçlerde tek ses çıkaran lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını toplayarak mesaj vermişti. Bundan dolayı rahatsızlar, Erdoğan'ın gür çıkan sesi, haksızlığa karşı dimdik duruşundan, Türkiye'nin kalkınmasından, yerli ve milli sanayimizi geliştirmemizden rahatsızlar."