İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatroları ile Urla Belediyesi iş birliğinde, Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması düzenlendi.
İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmayla Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Dereceye giren oyunların Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından sahneleneceğini ve bu durumun eser yazarı için çok önemli olduğunu anlatan Ulukut, "Bu sene yarışmaya girecek olan eserlerde, öncelikle yerel temaların ülkemiz coğrafyasına, kültürüne ve geleneklerine ait olan konuların seçilmesi ve evrensel ölçütler içinde ele alınması koşulu arıyoruz. Özellikle genç yazarların, Necati Cumalı'nın adına ve üslubuna yakışır biçimde yerel konuları araştırması, oyunları bu eksende kurgulamasını özendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.
Ulukut, yarışmaya katılan eserlerin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un başkanlığında, 7 kişilik jüri tarafından değerlendirileceğini ifade etti.
Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin ve üçüncüye ise 3 bin lira ödül verileceğini aktaran Ulukut, eserlerin, 9 Kasım 2018 tarihine kadar Urla Belediyesine ulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi
Yıllar sonra ortaya çıktı! Topraktan çıkan mesaj ne anlama geliyor?
Bunun adı şiddet! Polis zorla ayaklarını öptürdü
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum