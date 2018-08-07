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Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Tiyatrosu ve Urla Belediyesince düzenlenen yarışmada dereceye giren oyunlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce sahnelenecek

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatroları ile Urla Belediyesi iş birliğinde, Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması düzenlendi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmayla Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Dereceye giren oyunların Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından sahneleneceğini ve bu durumun eser yazarı için çok önemli olduğunu anlatan Ulukut, "Bu sene yarışmaya girecek olan eserlerde, öncelikle yerel temaların ülkemiz coğrafyasına, kültürüne ve geleneklerine ait olan konuların seçilmesi ve evrensel ölçütler içinde ele alınması koşulu arıyoruz. Özellikle genç yazarların, Necati Cumalı'nın adına ve üslubuna yakışır biçimde yerel konuları araştırması, oyunları bu eksende kurgulamasını özendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ulukut, yarışmaya katılan eserlerin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un başkanlığında, 7 kişilik jüri tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin ve üçüncüye ise 3 bin lira ödül verileceğini aktaran Ulukut, eserlerin, 9 Kasım 2018 tarihine kadar Urla Belediyesine ulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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İzmir Devlet Tiyatroları Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması oyun Urla Belediyesi

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