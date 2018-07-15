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Necef ve Babil'de gösteriler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 02:13 | Son Güncelleme

Necef ve Babil'de gösteriler devam ediyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki El-Necef ve Babil kentlerinde çok sayıda Iraklı kamu hizmetlerindeki olumsuz durum ve işsizlik sorunları nedeniyle gösteri düzenledi.

AA muhabirine telefonda konuşan Cemil Abdulhüseyn, göstericilerin Necef'in merkezindeki 1920 Devrimi Meydanı'nda toplanmak üzere kentin farklı noktalarından hareket ettiklerini ancak güvenlik güçlerinin halkı dağıtmak için yoğun şekilde havaya ateş açtığını söyledi.

Buna rağmen göstericilerin 1920 Devrimi Meydanı'nda toplanmayı başardığını kaydeden Abdulhüseyn, insanların kötü hizmetten bıktığını belirterek, "50 dereceye ulaşan sıcaklıkta su ve elektrik olmadan insan nasıl yaşar?" diyerek tepki gösterdi.

Üsteğmen Hamza el-Mümin ise Necef'te gösterilerin tekrarlanmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyleyerek, emniyet güçlerinin havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştığını kaydetti.

Dün akşam Necef'teki göstericiler, El-Necef Havaalanı'nı basarak, siyasi partilerin havaalanının gelirlerini kontrol altına aldığı iddiasıyla, havaalanı müdürünün görevinden alınmasını ve söz konusu gelirlerin kente yönelik hizmetlere aktarılmasını talep etmişti.

AA muhabirine telefonda konuşan Babil'in il merkezi el-Hille'deki göstericilerden Saad Cafer, eylemcilerin kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, istihdam imkanı ve yolsuzluktan sorumlu kişilerin yargılanması talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Cafer, iktidar partilerinin ülkenin varlıklarına el koyduğunu, halkın ise fakirlik içinde olduğunu ifade etti.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler daha sonra Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentindeki dünkü gösterilerde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Irak'ın güney kentlerindeki kamu hizmeti yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösterilerde bazı kentlerdeki Şii parti binaları ateşe verilmişti.

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Babil ırak Necef

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