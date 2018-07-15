Necef ve Babil'de gösteriler devam ediyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki El-Necef ve Babil kentlerinde çok sayıda Iraklı kamu hizmetlerindeki olumsuz durum ve işsizlik sorunları nedeniyle gösteri düzenledi.

AA muhabirine telefonda konuşan Cemil Abdulhüseyn, göstericilerin Necef'in merkezindeki 1920 Devrimi Meydanı'nda toplanmak üzere kentin farklı noktalarından hareket ettiklerini ancak güvenlik güçlerinin halkı dağıtmak için yoğun şekilde havaya ateş açtığını söyledi.

Buna rağmen göstericilerin 1920 Devrimi Meydanı'nda toplanmayı başardığını kaydeden Abdulhüseyn, insanların kötü hizmetten bıktığını belirterek, "50 dereceye ulaşan sıcaklıkta su ve elektrik olmadan insan nasıl yaşar?" diyerek tepki gösterdi.

Üsteğmen Hamza el-Mümin ise Necef'te gösterilerin tekrarlanmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyleyerek, emniyet güçlerinin havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştığını kaydetti.

Dün akşam Necef'teki göstericiler, El-Necef Havaalanı'nı basarak, siyasi partilerin havaalanının gelirlerini kontrol altına aldığı iddiasıyla, havaalanı müdürünün görevinden alınmasını ve söz konusu gelirlerin kente yönelik hizmetlere aktarılmasını talep etmişti.