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Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, proje okulu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nin ’proje okulu’ yapıldığını söyledi.Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin yer aldığı okullar listesinde Kütahya’nın en başarılı liselerinden Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi yer almadı.Bu durum üzerine Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştü.Görüşme sonucunda Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nin proje okulu olarak yer aldığını bildiren Nazlı,"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu sene için klavuzun yayınlandığını, önümüzdeki yıldan itibaren okulumuzun klavuzda yer alarak sınavla öğrenci alacağını ifade etti" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nin ’proje okulu’ yapıldığını söyledi.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin yer aldığı okullar listesinde Kütahya’nın en başarılı liselerinden Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi yer almadı.
Bu durum üzerine Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştü.
Görüşme sonucunda Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nin proje okulu olarak yer aldığını bildiren Nazlı,"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu sene için klavuzun yayınlandığını, önümüzdeki yıldan itibaren okulumuzun klavuzda yer alarak sınavla öğrenci alacağını ifade etti" dedi. (EFE)

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