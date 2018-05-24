Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında anılacak

İSTANBUL (AA) - Şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında "Şiirin, Düşüncenin, Davanın Zirvesi" konferansında yad edilecek.

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, 26 Mayıs'ta Fatih'te Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konferans Salonu'nda, saat 16.00'da başlayacak.

Kısakürek ile birlikte çalışma şansı bulan eğitimci, yazar Muzaffer Doğan ile araştırmacı, yazar Dr. Şakir Diclehan, hatıralarını paylaşacak ve Kısakürek'in dava anlayışının günümüze yansımalarını değerlendirecek.

