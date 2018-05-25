Necip Fazıl Kısakürek mezarı başında anıldı

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA Türk Edebiyat tarihinin önemli isimlerinden biri olan Şair ve Yazar Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 35.yılında Eyüpsultan’da mezarı başında anıldı. Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandıran ve 25 Mayıs 1983'de hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ölümünün 35. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.Törende okunan Kuran-ı Kerim’in ardından, dualar edildi. “ÜSTADI TANIMIŞ OLMAK AYRI BİR MUTLULUK" Törende açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kısakürek'i son zamanlarında tanıdığını belirterek, “Onun izinden yürümeye çalışan bir öğrenci olarak, onunla tanışma fırsatı bulmuştum. Buraya vefatından sonra defnedildiğinde de oradaydım. Benim için de ayrı bir mutluluk üstadı tanımış olmam. Necip Fazıl sayfalarca anlatılacak özellikleri olan biri. Bizim için, Türk milleti için, ümmet için, gençliğimiz için, kültür hayatımız için, örnek ve önder bir insandı. Vizyona yönelik, toplumların geleceklerine yönelik, hayati konulara yönelik çok önemli fikirler üreten; gerek siyasi, gerek kültür hayatımızda, gerekse medeniyet düzleminde çok isabetli fikirler üreten bir insandı" diye konuştu. 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, hayatı boyunca birçok esere imza atmış ve Türk Edebiyatı'na önemli eserler kazandırmıştı. Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983 tarihinde 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

