Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın yakında yargılanacağını düşündüğünü söyledi.

Mahathir, resmi ziyarette bulunduğu Cakarta'daki Malezya Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin 1MDB soruşturması ve 2005'te öldürülen Moğolistanlı mankenle ilgili araştırma yapmaya ve kanıt toplamaya devam ettiğini söyledi.

Herkesin Necip'in neden halen tutuklanmadığını sorduğunu belirten Mahathir, "Necip'in yakında yargılanacağını düşünüyorum ancak yargılanması için sağlam kanıtların toplanması gerekiyor ki başarısızlıkla sonuçlanmasın." dedi.

Necip'in koruması tarafından öldürülen Moğolistanlı manken hakkındaki davanın tekrar açıldığını anımsatan Mahathir, bu konu ile ilgili araştırmaların da devam ettiğini belirtti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelerde, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.