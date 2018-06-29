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"Necip'in yakında yargılanacağını düşünüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: -"Necip'in yakında yargılanacağını düşünüyorum ancak yargılanması için sağlam kanıtların toplanması gerekiyor ki başarısızlıkla sonuçlanmasın"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın yakında yargılanacağını düşündüğünü söyledi.

Mahathir, resmi ziyarette bulunduğu Cakarta'daki Malezya Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin 1MDB soruşturması ve 2005'te öldürülen Moğolistanlı mankenle ilgili araştırma yapmaya ve kanıt toplamaya devam ettiğini söyledi.

Herkesin Necip'in neden halen tutuklanmadığını sorduğunu belirten Mahathir, "Necip'in yakında yargılanacağını düşünüyorum ancak yargılanması için sağlam kanıtların toplanması gerekiyor ki başarısızlıkla sonuçlanmasın." dedi.

Necip'in koruması tarafından öldürülen Moğolistanlı manken hakkındaki davanın tekrar açıldığını anımsatan Mahathir, bu konu ile ilgili araştırmaların da devam ettiğini belirtti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelerde, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

- Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti

2005'te Necip Rezak'ın çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı manken Altantuya Shaariibuu, kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve cesedi orduya ait patlayıcılarla imha edilmişti.

Olayla ilgili Necip'in korumalarından 2'si tutuklanmıştı. Tutuklanan korumalardan Sirul, "Önemli insanlardan emir aldım." ifadelerini kullanmıştı. Yargılama sürecinde kefaletle serbest bırakılan Sirul, Avustralya'ya kaçmıştı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga da Malezya Başbakanı Mahathir'e eski Başbakan Necip'in de adının geçtiği dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu.

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Malezya 1MDB eski malezya başbakanı necip rezak Mahathir Muhammed

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