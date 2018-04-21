Necla-Ergun Abalıoğlu öğrencileri PİSA’da ülkemizi temsil etti

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PİSA) 2018 öğrenci değerlendirmesinde Türkiye’yi, Denizli-Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri temsil etti.
Zorunlu eğitimini tamamlayan öğrencilerin temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedefleyen PİSA 2018’e Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 15 yaşında 42 öğrenci sınavlara katılarak Türkiye’yi temsil etti. Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yanı sıra Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesinden de 42 öğrencinin de katıldığı PİSA’ya nisan ayı süresince Türkiye’den 189 okuldan 7 bin 292 öğrenci katılacağı öğrenildi.
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