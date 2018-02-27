Necmettin Erbakan, Diyarbakır'da anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Diyarbakır'da anıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesince Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camisi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

AGD Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın çeşitli hilelerle yasaklı ilan edilmesine rağmen yılmayarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Erbakan'ın en büyük idealinin İslam birliğini kurmak olduğunu belirten Ergin, "Erbakan ümmetin sesi ve yeniden dirilişi oldu. Rotasını yitiren ümmete ABD, AB ve İsrail'i değil, İslam birliğini gösterdi. Ezilenler için umut ışığı, sömürenlerin korkusu oldu. Zalimin karşısında heybetli, Rabbinin huzurunda ise iki büklüm oldu. Her türlü dünya nimetini ve itibarını bir tarafa bırakarak, batıla karşı daima hakkı üstün tuttu. Dünyada hiçbir Müslümanın ve mazlumun burnunun dahi kanamaması aç ve açıkta kalmaması onun hedefiydi." dedi.

Ergin, Erbakan'ın bölgede yaşanan sorunları sürekli dile getirdiğini ve bunların İslam kardeşliğiyle çözülebileceğini vurguladığını anlattı.