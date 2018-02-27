HABER

Necmettin Erbakan, Diyarbakır'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 23:40 | Son Güncelleme

Anadolu Gençlik Derneği Diyarbakır Şubesince, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu

DİYARBAKIR (AA) - Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Diyarbakır'da anıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesince Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camisi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

AGD Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın çeşitli hilelerle yasaklı ilan edilmesine rağmen yılmayarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Erbakan'ın en büyük idealinin İslam birliğini kurmak olduğunu belirten Ergin, "Erbakan ümmetin sesi ve yeniden dirilişi oldu. Rotasını yitiren ümmete ABD, AB ve İsrail'i değil, İslam birliğini gösterdi. Ezilenler için umut ışığı, sömürenlerin korkusu oldu. Zalimin karşısında heybetli, Rabbinin huzurunda ise iki büklüm oldu. Her türlü dünya nimetini ve itibarını bir tarafa bırakarak, batıla karşı daima hakkı üstün tuttu. Dünyada hiçbir Müslümanın ve mazlumun burnunun dahi kanamaması aç ve açıkta kalmaması onun hedefiydi." dedi.

Ergin, Erbakan'ın bölgede yaşanan sorunları sürekli dile getirdiğini ve bunların İslam kardeşliğiyle çözülebileceğini vurguladığını anlattı.

Erbakan'ın iman, cihat, izzet ve ümmet kavramlarını dilinden düşürmediğini belirten Ergin, İslam aleminin ümit ışığı, emperyalistlerin ise korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Kurucu Başkanı Abdurrahman Sevgili de zaman geçtikçe Erbakan'ın kıymetinin daha da artmakta olduğunu ifade etti.

Erbakan'ın hayattayken çok iyi anlaşılmadığını dile getiren Sevgili, "Hayattayken söylediği sözlere pek çok insan itibar etmedi. 'Hoca ne diyor?' diye eleştirildi maalesef. Hocamızı şimdi herkes daha iyi tanıyor. Hocamız çok iyi bir Müslümandı, mücahitti, adam gibi adamdı, bilim adamıydı ve nazikti." diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma Diyarbakır Necmettin Erbakan

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.