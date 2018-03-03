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Necmettin Erbakan İstanbul'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 00:21 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 7. yılında Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: - "Milyonlarca insan onu arkasından rahmetle yad ediyor. Peki, 28 Şubat darbecilerini hatırlayan var mı? Milli iradeye ipotek koymaya kalkanlar eninde sonunda kaybetmeye, unutulmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki Necmettin Erbakan bu ülkede 7 yıl değil, 70 yıl geçse de hatırlanmaya, mazlumların yolunu aydınlatmaya devam edecektir" - "İnanmış bir insan olarak çığır açtı. Bir ilim adamı olarak, bir devlet adamı olarak çığır açtı. Yalnız hakkın ve ve hakikatin peşinden gitti. Kendisi bedel ödedi ama ülkesine, insanına, Müslümanlara, arkadaşlarına asla bir bedel ödetmedi"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dünyanın dört bir yanında Erbakan için programlar yapılıyor. Milyonlarca insan onu arkasından rahmetle yad ediyor. Peki, 28 Şubat darbecilerini hatırlayan var mı? Milli iradeye ipotek koymaya kalkanlar eninde sonunda kaybetmeye, unutulmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki Necmettin Erbakan bu ülkede 7 yıl değil, 70 yıl geçse de hatırlanmaya, mazlumların yolunu aydınlatmaya devam edecektir." dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi iş birliğinde, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda "Şartlara teslim olmayan adam: Mücahit Erbakan" başlıklı anma ve anlama etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, arkadaşları ve öğrencilerinin anlatımlarıyla Necmettin Erbakan anısına hazırlanan video izlendi. Platform arkasında kurulan sinevizyona da Necmettin Erbakan'ın Türk siyaset tarihine yön veren sözleri yansıtıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yasin Hatipoğlu, Erbakan için yazdığı şiiri kürsüden okudu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın hiçbir zaman şartlara teslim olmadığını, inandığı yolda zerre taviz vermeden yürüdüğünü söyledi.

Erbakan'ın inanmış bir insan olarak asaleti, nezaketi ve duruşuyla, bilim ve devlet adamı olarak çığır açtığını dile getiren Karamollaoğlu, "İnanmış bir insan olarak çığır açtı. Bir ilim adamı olarak, bir devlet adamı olarak çığır açtı. Yalnız hakkın ve ve hakikatin peşinden gitti. Kendisi bedel ödedi ama ülkesine, insanına, Müslümanlara, arkadaşlarına asla bir bedel ödetmedi." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında Erbakan için anma programları gerçekleştirildiğini belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın dört bir yanında Erbakan için programlar yapılıyor. Milyonlarca insan onu arkasından rahmetle yad ediyor. Peki, 28 Şubat darbecilerini hatırlayan var mı? Haktan, hukuktan yana olmak yerine gücün ve dayatmanın yanında saf tutanları hayırla yad eden kimse var mı? Tanka selam duranları hatırlayanlar var mı? Biz bu yüzden diyoruz ki aslolan millettir, milli iradedir. Milli iradeye ipotek koymaya kalkanlar eninde sonunda kaybetmeye, unutulmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki Necmettin Erbakan bu ülkede 7 yıl değil, 70 yıl geçse de hatırlanmaya, mazlumların yolunu aydınlatmaya devam edecektir."

- "Bir damla petrol, bin damla kandan daha değerlidir diyerek Orta Doğu'yu kana bulayanlar var"

İslam coğrafyasında yaşanan acılara değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ne yazık ki Fırat kan akıyor, Dicle kan akıyor. Suriye'de, Yemen'de, Doğu Guta'da her gün yüzlerce insan, kadın, yaşlı, çocuk can veriyor. Ama hamdolsun bu kanı durdurmak için çalışanlar ve çaba gösterenler de var. Bugün 'bir damla petrol, bin damla kandan daha değerlidir' diyerek Orta Doğu'yu kana bulayanlar var ama hamdolsun bütün dünyanın karşısına dikilip, 'Hayır, dünyanın hiçbir elması, hiçbir zümrüdü, hiçbir mücevheri bir masumun bir damla kanından daha değerli değildir' diyen milli görüşçüler var. Tarihe bir damga vurarak; savaş değil barış, çatışma değil diyalog, tekebbür değil eşitlik, sömürü değil hakça paylaşım, zulüm değil adalet, baskı ve tahakkümü değil insan haklarını hakim kılmak isteyenler var."

Karamollaoğlu, yer yüzünde tek bir mazlum kalmayana kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda, davete çeşitli sebeplerle katılamayan Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Recai Kutan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile bazı ilçe belediye başkanlarının telgrafları okundu. Salonu etkinlik için tahsis eden Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür edildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim, MGV ve AGD Genel Başkanı Salih Turhan ile AGD İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut da programda selamlama konuşması yaptı.

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