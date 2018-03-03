Necmettin Erbakan İstanbul'da anıldı

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dünyanın dört bir yanında Erbakan için programlar yapılıyor. Milyonlarca insan onu arkasından rahmetle yad ediyor. Peki, 28 Şubat darbecilerini hatırlayan var mı? Milli iradeye ipotek koymaya kalkanlar eninde sonunda kaybetmeye, unutulmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki Necmettin Erbakan bu ülkede 7 yıl değil, 70 yıl geçse de hatırlanmaya, mazlumların yolunu aydınlatmaya devam edecektir." dedi. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi iş birliğinde, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda "Şartlara teslim olmayan adam: Mücahit Erbakan" başlıklı anma ve anlama etkinliği düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, arkadaşları ve öğrencilerinin anlatımlarıyla Necmettin Erbakan anısına hazırlanan video izlendi. Platform arkasında kurulan sinevizyona da Necmettin Erbakan'ın Türk siyaset tarihine yön veren sözleri yansıtıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yasin Hatipoğlu, Erbakan için yazdığı şiiri kürsüden okudu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın hiçbir zaman şartlara teslim olmadığını, inandığı yolda zerre taviz vermeden yürüdüğünü söyledi. Erbakan'ın inanmış bir insan olarak asaleti, nezaketi ve duruşuyla, bilim ve devlet adamı olarak çığır açtığını dile getiren Karamollaoğlu, "İnanmış bir insan olarak çığır açtı. Bir ilim adamı olarak, bir devlet adamı olarak çığır açtı. Yalnız hakkın ve ve hakikatin peşinden gitti. Kendisi bedel ödedi ama ülkesine, insanına, Müslümanlara, arkadaşlarına asla bir bedel ödetmedi." dedi. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında Erbakan için anma programları gerçekleştirildiğini belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Dünyanın dört bir yanında Erbakan için programlar yapılıyor. Milyonlarca insan onu arkasından rahmetle yad ediyor. Peki, 28 Şubat darbecilerini hatırlayan var mı? Haktan, hukuktan yana olmak yerine gücün ve dayatmanın yanında saf tutanları hayırla yad eden kimse var mı? Tanka selam duranları hatırlayanlar var mı? Biz bu yüzden diyoruz ki aslolan millettir, milli iradedir. Milli iradeye ipotek koymaya kalkanlar eninde sonunda kaybetmeye, unutulmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki Necmettin Erbakan bu ülkede 7 yıl değil, 70 yıl geçse de hatırlanmaya, mazlumların yolunu aydınlatmaya devam edecektir."