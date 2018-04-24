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Necmettin Erbakan Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan adına düzenlenen “Necmettin Erbakan Ödülleri 2018” sahiplerini buldu.Erbakan Ödülleri Platformu tarafından oluşturulan jürinin belirlediği isimlere ödülleri Beşiktaş MKM’de düzenlenen görkemli törenle verildi.

Necmettin Erbakan adına düzenlenen “Necmettin Erbakan Ödülleri 2018” sahiplerini buldu.
Erbakan Ödülleri Platformu tarafından oluşturulan jürinin belirlediği isimlere ödülleri Beşiktaş MKM’de düzenlenen görkemli törenle verildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Tören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra akademi, sanat, siyaset, iş, spor ve medya camiasından birçok önemli ismin katılımıyla Mustafa Kemal Kültür Merkezinde (MKM) gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde alanında başarı elde eden isimler ödüllerine kavuştu.

“Erbakan Hocanın hepimizde çok büyük hakkı var”
İstanbul Teknik Üniversitesi ödülünü verdikten sonra kısa bir konuşma yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Onun hatırası zaten yaşıyor. Onun hatırası yetiştirdiği insanlarla yaşıyor. Attığı tohumlar yeşerdi onun eserleriyle yaşıyor. Bu şekilde ayrıca teşvikler yapmak ödüller vermekte takdir edilecek bir husus. Orada eğitim almakla kalmamış, eğitimde vermiştir. Hepimizde çok büyük hakkı var. Türkiye’ye büyük hizmetleri oldu. Bunlar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Gün geçtikçe çok daha fazla anlatılacak. Önümüzdeki yıllarda daha neler yazılacak hep beraber göreceğiz. Çok büyük siyasete devlete çok büyük insanlar armağan etti. Kendisi adına ödül vermekten büyük onur duydum” dedi.

“Her eserde medeniyetin ruhu şekillenir”
Ödül töreninde konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Yıkmak kolay ama yapmak hakikaten zordur çaba ister. İstanbul’da 400 yıl önce yapılan eserlere bakarak imrenerek hayranlık duyarak bakıyoruz. Süleymaniye, Sultanahmet’e bakarken duygudan duyguya geçiyoruz. Oralardaki 50 katlı gökdelenlere bakarken, hissettiğimiz duygu hayranlık mı yoksa kasvet mi bilemedim. Sanat kalıcılıktır, kültür nesilden nesle aktarılacak duygudur. Maalesef son yüz yıldır her konuda olduğu gibi sanat edebiyat ve kültürde körü körüne batı taklitçiliği yapıla gelmektedir. Eğer bunun yerine kendi değerlerimizi, inancımızı referans alan bir anlayış ortaya koyarsak sadece sanatla değil, hemen her alanda çok daha başarılı olurduk kanaatindeyim. Batıda elbette bir takım eserler ortaya konulmuştur. Biz bunu inkar etmeyiz. Ama her eserde o medeniyetin ruhu şekillenir. Bunu hiçbir zaman unutmamız icap eder” diye konuştu.
Törende Necmettin Erbakan Medya Ödülü Ruşen Çakır’a, Necmettin Erbakan Sanat Ödülü Semih Kaplanoğlu’na, Necmettin Erbakan Düşünce Edebiyat Ödülü Şule Yüksel Şenler’e, Necmettin Erbakan Spor Ödülü Ampute A Milli Futbol Takımı’na, Necmettin Erbakan Bilim Ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, Necmettin Erbakan Onur Ödülü Mehmet Recai Kutan’a verildi.

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