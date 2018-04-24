Necmettin Erbakan Ödülleri sahiplerini buldu

Necmettin Erbakan adına düzenlenen “Necmettin Erbakan Ödülleri 2018” sahiplerini buldu.

Erbakan Ödülleri Platformu tarafından oluşturulan jürinin belirlediği isimlere ödülleri Beşiktaş MKM’de düzenlenen görkemli törenle verildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Tören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra akademi, sanat, siyaset, iş, spor ve medya camiasından birçok önemli ismin katılımıyla Mustafa Kemal Kültür Merkezinde (MKM) gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde alanında başarı elde eden isimler ödüllerine kavuştu.

“Erbakan Hocanın hepimizde çok büyük hakkı var”

İstanbul Teknik Üniversitesi ödülünü verdikten sonra kısa bir konuşma yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Onun hatırası zaten yaşıyor. Onun hatırası yetiştirdiği insanlarla yaşıyor. Attığı tohumlar yeşerdi onun eserleriyle yaşıyor. Bu şekilde ayrıca teşvikler yapmak ödüller vermekte takdir edilecek bir husus. Orada eğitim almakla kalmamış, eğitimde vermiştir. Hepimizde çok büyük hakkı var. Türkiye’ye büyük hizmetleri oldu. Bunlar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Gün geçtikçe çok daha fazla anlatılacak. Önümüzdeki yıllarda daha neler yazılacak hep beraber göreceğiz. Çok büyük siyasete devlete çok büyük insanlar armağan etti. Kendisi adına ödül vermekten büyük onur duydum” dedi.