HABER

Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 23:04 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Gül: - "Erbakan Hoca olağanüstü kişiliği, bilgeliği, ahlakı ve vizyonerliğiyle ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu, hepimizin ufkunu açtı"

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın olağanüstü kişiliği, bilgeliği, ahlakı ve vizyonerliğiyle Türkiye'ye çok büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Gül, Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını dile getiren Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Erbakan Hoca olağanüstü kişiliği, bilgeliği, ahlakı ve vizyonerliğiyle ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu, hepimizin ufkunu açtı. Anadolu'ya yeni düşünceler, yeni fikirlerin tohumlarını serpti. Ben dahil bugün ülkemizi yöneten birçok arkadaşımı siyasete kazandırdı. Kendisine tekrar rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül anma mesaj Necmettin Erbakan vefat

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.