Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılı

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın olağanüstü kişiliği, bilgeliği, ahlakı ve vizyonerliğiyle Türkiye'ye çok büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Gül, Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını dile getiren Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Erbakan Hoca olağanüstü kişiliği, bilgeliği, ahlakı ve vizyonerliğiyle ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu, hepimizin ufkunu açtı. Anadolu'ya yeni düşünceler, yeni fikirlerin tohumlarını serpti. Ben dahil bugün ülkemizi yöneten birçok arkadaşımı siyasete kazandırdı. Kendisine tekrar rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun."