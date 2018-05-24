'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programını arayarak Nursaçan Hoca'ya “Güzellik uzmanıyım, kadınların vücut temizliğini yapıyorum, orucum bozulur mu?” sorusunu soran ağdacıya hoca canlı yayında şu yanıtı verdi:
“Bozulmaz, hanımefendinin yaptığı iş bu. Ama yapanın da, yaptıranın da bu işi doğru mudur? Meşru mudur? Meşru değildir. Kadın kadına nereye bakamaz? Yani söylediği yerlere dokunamaz, hem de bakamaz. Müstesna şu olabilir, yaşlı Hanım, gücü yetmiyor. Belki onun için olabilir. O da öyle sere serpe, bakarak falan değil. Zaruret miktarında... Ama genç hanımlarda bu iş yayılmaktadır. Dinen meşru olmadığını söylemek zorundayım.”
Necmettin Nursaçan Hoca'nın 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası büyük tartışma yarattı.
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