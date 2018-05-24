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'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında izleyiciden gelen ağda sorusuna Nursaçan Hoca'nın verdiği yanıt gündem yarattı.

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programını arayarak Nursaçan Hoca'ya “Güzellik uzmanıyım, kadınların vücut temizliğini yapıyorum, orucum bozulur mu?” sorusunu soran ağdacıya hoca canlı yayında şu yanıtı verdi:

“Bozulmaz, hanımefendinin yaptığı iş bu. Ama yapanın da, yaptıranın da bu işi doğru mudur? Meşru mudur? Meşru değildir. Kadın kadına nereye bakamaz? Yani söylediği yerlere dokunamaz, hem de bakamaz. Müstesna şu olabilir, yaşlı Hanım, gücü yetmiyor. Belki onun için olabilir. O da öyle sere serpe, bakarak falan değil. Zaruret miktarında... Ama genç hanımlarda bu iş yayılmaktadır. Dinen meşru olmadığını söylemek zorundayım.”

Necmettin Nursaçan Hoca'nın 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası büyük tartışma yarattı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Hocalarimizin dogruyu soylemesi ne yazikki o cevabi begenmeyenleri memnun etmemistir.Herkes yaptigi yanlisin ,dogru oldugunu soylemesini istiyor.zevkine gore dini yonlendirmek allah korusun..
EEE HOCA ŞİMDİ KADIN DOĞUM UZMANLARI DA DOĞUM YAPTIRAMAZ DE TAM OLSUN. NASIL İŞ BU ANLAMADIM.
hoca ne diyorsun, bir bıkmadınız şu yüce kitabımızı yanlış yorumlamaktan. ne yani kadını erkeği ayı gibi mi gezelim..
YALAN MI .DOĞRU SÖYLÜYOR .RESMEN GÖZ ZİNASI VAR BU İŞTE .
Zaten bu soruyu soranın amacı belli. Amaç hadis ve kuran dan bilgi veren hoca yı ters soru ile hataya zorlamak
Hiç kimse kendi hemcinsi bile olsa avret yerlerini gösteremez ve bakamaz. Zorunlu haller bakıma muhtaç kişiler ve sağlık sorunu ile doktorlar Hoca doğru söylemiş.
haber olucak kadar bilgisiz ve cahil ,yobaz ve örümcek kafalı insanlar hayretle karşılamışlar.gayet doğal.dinin bilmeyen ancak hayret eder.hocam %100 HAKLI.
Ağda işi yeni bir konumudur yüzyıllardır yapılıyor vücut temizliği dinimizin emri değil mi ?Şu hoca geçinen cahil ne dediğini bilmeyen adamların yorumlarını yayınlayp halkı galyena getirmeyin.
adam ağda yaptırmak demiyor? haber düzgün yazın. insanları hemen. efrete künr yönlendiriyorsunu?
ee doğru söylemiş :))
senin yaşaman ne kadar meşru, onuda bilmemiz lazım
eyi ozaman kadınlar hacıağa gibi gezsinler
Bunu aklederek zaten insan anlar tartışılacak bi durum yok ki. Doktor bile hastasına mecbur olduğu için namahrem sınırları kaldırıp tedavi eder çünkü zaruri bir.durum var. Yani zaruriyet ve mecburiyet yoksa haramdır
Bu konu bir erkek olarak bana da hep garip gelmiştir.. Belki yetiştirilme tarzı, belki kadın vücudunu "özel" olarak algılamam. Hamilelik, yaşlılık, hastalık, belki obezite durumlarında tamam ama normal şartlarda ben de yadırgıyorum.
o kadar sorun varken ,o kadar önemli şeyler varken böyle saçma sapan şeylerler meşgul olmak cehalettir
soran da işgüzar birader..sanki hoca hayır caiz değil, dinen yapamazsın o işi dese işi bırakacak! laf ol beri gel..daha ciddi daha yol gösterici tavsiyeler sohbetler sorular olmalı bence
Tartışmayı yapan ağda yaptıranlar.din kuralında bir konu çok tartışılırsa değişir diye bir madde yok..kurala uymayabilirsin bu Allah la senin aranda.ama bu yanlış demek inanmamak yanlış.
Bu konuda bilgiye sahip değilim.ARAŞTIRIP ÖĞRENMEDEN SÖZ SÖYLEMEM.
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