Necmettin öğretmen için 160 fidan

Memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için hatıra ormanı oluşturuldu.
Torul Orman İşletme Müdürlüğünce 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında, Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarındaki 2 bin metrekarelik alanda düzenlenen törende, şehit öğretmen için 160 sarıçam ve Avrupa ladini türünde fidan dikildi.
Törene katılan şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, oğlunun adına oluşturulan hatıra ormanından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
İlgililere duyarlılığı için teşekkür eden Yılmaz, "Oğlumun şehit edilmesi sadece bizi değil tüm Türkiye'yi etkiledi. Büyük onur duydum. Milletimiz de yemyeşil ormanlarımız gibi ebediyete kadar inşallah baki kalacaktır." diye konuştu.
Torul Orman İşletme Müdürü Aziz Altınışık da şehit öğretmenin adına oluşturdukları ormanla Necmettin Yılmaz'ı hep hatırlayacaklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından tören fidan dikimiyle sona erdi.
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