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Necmettin öğretmen kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Gümüşhane İl Mili Eğitim Müdürü Seydi Doğan: - "Eğitim camiası olarak daha çok çalışıp, daha çok fedakarlık yaparak ülkemizi en üst seviyelere taşıyacağız. Hainlerden ancak böyle intikam alacağız" - Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz: -"Bu ziyaretler bana gösteriyor ki karşımızdaki savaş bir ırklar savaşı değil İslam ve küffar savaşıdır"

Memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, mezarı başında dualarla anıldı.

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve beraberindekiler, şehit öğretmenin Torul ilçesinin Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti. Burada şehit öğretmen için Kuran-Kerim okundu ve dua edildi.

Seydi Doğan, şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz'a Türk bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim ile bayrak işlemeli tablo hediye etti.

Doğan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şehit öğretmen Yılmaz'ın Türk eğitim camiasının sembolü olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Teröristler Necmettin Yılmaz'a sıktıkları kurşunları tüm eğitim camiasına sıktılar. Bunu yapanlar vatan hainidir ve zaten cezalarını buldular. Necmettin kardeşimizi kaybetmekten kaynaklı acımız büyüktür. Ailesine ve eğitim camiamıza tekrar başsağlığı diliyorum. Eğitim camiası olarak daha çok çalışıp daha çok fedakarlık yaparak ülkemizi en üst seviyelere taşıyacağız. Hainlerden ancak böyle intikam alacağız. Necmettin kardeşimizin makamı cennet olmuştur. Cennetin en yüce makamlarına ulaşmıştır."

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz da bir taraftan evladını kaybetmenin acısını yaşadığını ancak şehit olmasının da kendisini gururlandırdığını söyledi.

Ziyaret nedeniyle eğitim camiasına teşekkür eden baba Yılmaz, "Bu ziyaretler bana gösteriyor ki karşımızdaki savaş bir ırklar savaşı değil İslam ve küffar savaşıdır. Ben böyle biliyorum. Çocuğum için yaptığınız binlerce duaları ben de size tevdi ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Ziyarette Doğan'a Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir ve öğretmenler de eşlik etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra şehit edilmişti.

Yılmaz'ın naaşı, 16 Temmuz 2017'de düzenlenen törenle Torul ilçesinin Demirkapı köyündeki aile kabristanlığına defnedilmişti.

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