Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği

Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen bahar şenliği ile kermes etkinliği düzenlendi.

Nedim Ökmen Anadolu Lisesi’nde 1994’ten beri bir gelenek halinde uygulanan bahar şenliği ve kermes programının açılışını Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ercan Datlı, ile diğer yetkililer katıldı. Açılış programından sonra beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde öğrencilerin yaptığı spor gösterileri ise misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Kermesimizde elde edilen gelirlerin belli bir miktarı Okul Aile Birliğinin kararı doğrultusunda “Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına bağışlanacak.

Okul Müdürü Ali Kalli, "Bu güzel program için okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerine öğrencilerine, okul aile birliğine, personellerine ve değerli velilerimize bu güzel program için okulumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.