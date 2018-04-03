Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği

Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen bahar şenliği ile kermes etkinliği düzenlendi.
Nedim Ökmen Anadolu Lisesi’nde 1994’ten beri bir gelenek halinde uygulanan bahar şenliği ve kermes programının açılışını Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ercan Datlı, ile diğer yetkililer katıldı. Açılış programından sonra beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde öğrencilerin yaptığı spor gösterileri ise misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Kermesimizde elde edilen gelirlerin belli bir miktarı Okul Aile Birliğinin kararı doğrultusunda “Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına bağışlanacak.
Okul Müdürü Ali Kalli, "Bu güzel program için okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerine öğrencilerine, okul aile birliğine, personellerine ve değerli velilerimize bu güzel program için okulumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum