HABER

Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen bahar şenliği ile kermes etkinliği düzenlendi.Nedim Ökmen Anadolu Lisesi’nde 1994’ten beri bir gelenek halinde uygulanan bahar şenliği ve kermes programının açılışını Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ercan Datlı, ile diğer yetkililer katıldı.

Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği

Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen bahar şenliği ile kermes etkinliği düzenlendi.
Nedim Ökmen Anadolu Lisesi’nde 1994’ten beri bir gelenek halinde uygulanan bahar şenliği ve kermes programının açılışını Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ercan Datlı, ile diğer yetkililer katıldı. Açılış programından sonra beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde öğrencilerin yaptığı spor gösterileri ise misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Kermesimizde elde edilen gelirlerin belli bir miktarı Okul Aile Birliğinin kararı doğrultusunda “Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına bağışlanacak.
Okul Müdürü Ali Kalli, "Bu güzel program için okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerine öğrencilerine, okul aile birliğine, personellerine ve değerli velilerimize bu güzel program için okulumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği

Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği

Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştıHakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kahreden şehit haberi sonrası büyük operasyon başladı

Kahreden şehit haberi sonrası büyük operasyon başladı

Akın Öztürk ile ilgili bomba iddia! Herkesin üzerinde böyle hakimiyet kurmuş!

Akın Öztürk ile ilgili bomba iddia! Herkesin üzerinde böyle hakimiyet kurmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.