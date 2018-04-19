Nedim Ökmen Anadolu Lisesi’nde TUBİTAK Bilim Fuarı

Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerin tarafından hazırlanan 20 proje sergilendi.

Nedim Ökmen Anadolu Lisesi i tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı birbirinden ayrı ve özgün 20 proje sergilendi. Nedim Ökmen Anadolu Lisesi’nin bu yıl 4’üncüsü düzenlediği TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercan Dadlı, Maarif Müfettişleri Başkanı M. Ali Güneş, Okul idarecileri, öğretmenler, Okul aile birliği üyeleri, öğrenciler ve velilerin katılımı ile okul bahçesinde gerçekleşti. Birbirinden özgün 20 projenin sergilendiği fuarda öğrencilerin bilimsel çalışmaları, araştırmaları ve sosyal becerileri ortaya konarak güzel bir bilim şenliği oluşturuldu. Fuarda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Bu fuar yeni hayaller kurmanıza, kendiniz için, memleketiniz için aileniz için yeni gelecekler tasarlamanıza vesile olacaktır. Bizlerin de öğretmenlerinizin de göstereceğiniz her çabada yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Size rehberlik ederek, başarıya ulaşmanız için gereken desteği vereceğiz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yapmalısınız, emek vermelisiniz, gayret göstermelisiniz ve çok kitap okumalısınız. Bu güzel çalışmada emeği geçen başta Okul yönetimi, proje sorumlusu öğretmenler ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.