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Nedim Şener'den Rahip Brunson iddiası: Amacı, Kürtleri Hristiyanlaştırmaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 02:46 | Son Güncelleme

Posta yazarı Nedim Şener, serbest bırakılmaması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladığı, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın iddianamede "Kürtleri Hristiyanlaştırmayı amaçlamakla" suçlandığını belirtti.

CNN Türk'te Ercan Gürses'in sunduğu Türkiye'nin gündemi programına konuk olan Nedim Şener, Brunson hakkında hazırlanan iddianameyi okuyarak şöyle konuştu:

"Bruson'ın 51 sayfalık bir iddianamesi var. Okuduğunuz zaman Brunson'ın bir görünen yüzü var. Hatta bir '13. Kavim' var. Onun peşine düşmüş. 20 yıldan beri Türkiye'de. O, 13. Kavim kim? Kürtler. Ona göre, kiliseye kazandırmak ve Güneydoğu'da Kürtleri 13. Kavim olarak Hristiyanlaştırmak amacıyla bir faaliyet içinde. Ama kendisi bunu yaparken, hakkında açılan soruştırma var. O sırada Doğa isimli bir gizli tanık ortaya çıkıyor. Brunson'ın bilgisayarlarında olan bütün verileri itiraf metniyle beraber, FETÖ mücadelesi yapan kurumlara veriyorlar. İstanbul Kontakt isimli bir site var. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda temasta olunan kişilerin listesi çıkıyor. Bir bakıyorsunuz CIA'cilerin ismi çıkıyor. Doğa isimli kişi CIA'cileri tek tek tarif ediyor. Ben onun içindeydim diyor. Buna benzer itiraflar da ortaya çıkıyor. Brunson ifadesinde bütün bunları reddediyor. O tabii FETÖ'den alıştığımız bir tarz. Bunları yok sayıyor. Ortaya çıkan veriler var."

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