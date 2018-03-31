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Nefes Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'in ev sahipliğinde böbrek sağlığı farkındalığı oluşturmak için düzenenlenen 1.

Nefes Festivali başladı

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in ev sahipliğinde böbrek sağlığı farkındalığı oluşturmak için düzenenlenen 1. Nefes Festivali Pro Beach Plaj Voleybol Turnuvası, kortej yürüyüşüyle başladı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Konak Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, büyük coşkuya sahne oldu. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Arena'ya kadar yapılan yürüyüşe Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vakıf temsilcileri, Türkiye Böbrek Vakfı İzmir yöneticileri, Lions kulüpleri, eğitmenler ve vatandaşlar katıldı. Kortejde tuz ve şeker maskotları da sağlık sorunlarına dikkat çekmek için yer aldı. Başkan Timur Erk, diyabeti önlemenin en iyi yolunun spor yapmaktan geçtiğini söyledi. Erk, "Hareketsiz bir yaşam düşünülemez. Sağlımızın yerinde olması için spor şart. Ayrıca tuz ve şekerin de gramajını çok iyi ayarlamamız gerekiyor" dedi.

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Nefes Festivali başladıNefes Festivali başladıNefes Festivali başladıNefes Festivali başladı

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