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Negahan Alçı böyle veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Habertürk, bugün yayımlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Habertürk köşe yazarı Nagehan Alçı da gazetedeki son yazısında,"Bir yandan heyecanlı, bir yandan da hüzünlü ve tuhaf bir süreç. Yeniye hazırlanmak umut verici olsa da kâğıdın kokusu, baskının heyecanı, sayfaların dizilmesinin her günkü koşuşturmasını her zaman büyülü bulmuş bir gazeteci olarak sabahları elime Habertürk almayı özleyeceğim..." ifadelerini kullandı

Negahan Alçı böyle veda etti

Nagehan Alçı, gazete Habertürk'ün son baskısını yaptığı 5 Temmuz 2018'de şu yazıyla veda etti:

"Yolumuz açık olsun...

Bir yıldan fazla oldu. Geçen yıl haziranda Habertürk Gazetesi’nde yazmaya başladığımda hep dikkatle takip ettiğim bir mecrada bulunmaktan gurur duyuyordum ama burada olmanın etkilerinin neler olacağını açıkçası bilmiyordum...

Sonra yolculuk başladı ve 17 yıllık meslek hayatım boyunca ender rastladığım bir uyumla karşılaştım. Okurlar ile aramızda çok güzel ve yoğun bir bağ oluştu. Müthiş bir yaygınlık, gündem yaratma gücü, kalem özgürlüğü ve ferahlık gördüm bu grupta. Ekip ruhuyla çalışan, kendine özgü bir gazeteydi Habertürk. Başta Selçuk (Tepeli) ve Kürşad (Oğuz) olmak üzere bütün yazı işleri ekibinin hayatlarını severek adadıkları bir “vaha”ydı adeta...

Bugünden itibaren bu vaha mecra değiştiriyor. Aynı ruh ve aynı özveriyle yapılan haberler ve sayfalar bundan böyle dijital platformda olacak. Yani Habertürk Gazetesi kapanmıyor. Bir dijital gazete geliyor. İçerik üreten, habercilik yapan, biz yazarların aynı şekilde özgürce ve farklı seslerle yazdığımız bir mecra bu. Bildiğiniz, güvendiğiniz Habertürk Gazetesi’nin internetteki yansıması...

Bir yandan heyecanlı, bir yandan da hüzünlü ve tuhaf bir süreç. Yeniye hazırlanmak umut verici olsa da kâğıdın kokusu, baskının heyecanı, sayfaların dizilmesinin her günkü koşuşturmasını her zaman büyülü bulmuş bir gazeteci olarak sabahları elime Habertürk almayı özleyeceğim...

Habertürk ismini renkleriyle, haber çeşitliliğiyle ama benim için en çok yazara hissettirdiği özgürlükle medya tarihine yazdırdı. Burada çok emek var, birazını bildiğiniz ama çok daha fazlasını tahmin bile edemeyeceğiniz bir emek...

Bundan sonra da aynı emeğin dijitalde devam edeceğini unutmayın lütfen. Dünya değişirken, buna en hızlı adapte olan avangart bir gazete Habertürk. Bizim peşimizden gelen çok olacak... Yolculuğumuz devam ediyor..."

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Anahtar Kelimeler:
Habertürk Gazetesi Nagehan Alçı

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