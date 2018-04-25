Nehir Havza Yönetim Planları kapanış toplantısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, "Bugün Konya, Susurluk, Meriç-Ergene ve Büyük Menderes havzalarında Nehir Havza Yönetim Planları çalışmalarını tamamladık." dedi.
Özkaldı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2014'te başlatılan "Nehir Havza Yönetim Planlarının Havza Koruma Eylem Planlarına Dönüştürülmesi AB Teknik Yardım Projesi"nin bir otelde düzenlenen kapanış toplantısına katıldı.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünce başlatılan bu projenin, en önemli projelerden biri olduğunu aktaran Özkaldı, bu proje sayesinde yer üstü kaynaklarında ve arıtma tesisi giriş çıkışlarında konvansiyonel, biyolojik ve mikro kirletici parametreler izlendiğini söyledi.
Proje ile bütün içme suyu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için neler yapılması gerektiğinin ortaya konulduğunu aktaran Özkaldı, şunları kaydetti:
"AB taşkın direktifi ile uyumlu olarak taşkın yönetim planları ve Türkiye'de ilk kez havza ölçeğinde kuraklık yönetim planları hazırlanmaya başlandı. Şu ana kadar iki havzada kuraklık yönetim planları tamamlandı. 13 havzada ise çalışmalar devam ediyor. İki havzada, taşkın yönetim planları tamamlandı, 15 havzada çalışmalar sürüyor. Ülkemizde ilk defa sektörel su tahsis planı Seyhan Havzası'nda yapıldı, 4 havzada çalışmalar devam ediyor."
- "7 havzada çalışmalarımız devam ediyor"
Özkaldı, bakanlık olarak su kaynaklarının miktar ve kalitesinin bütüncül yönetilmesi maksadıyla Nehir Havzası Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmalarının 4'ünü daha önceki yıllarda başlattıklarını aktardı.
AB'ye katılım sürecinde uyumlaştırılması gereken 35 fasıldan biri olan 27 No'lu Çevre ve İklim Değişikliği Faslı çerçevesinde, bugün itibarıyla ilgili birçok kurum ve kuruluşun katkısı ile önemli mesafe kat edildiğini belirten Özkaldı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"25 havzamızda hazırlanacak Nehir Havza Yönetim Planlarıyla Çevre ve İklim Değişikliği Faslı'nın kapanış kriterini böylece yerine getirmiş olacağız. Bu proje kapsamında, bugün Konya, Susurluk, Meriç-Ergene ve Büyük Menderes havzalarında Nehir Havza Yönetim Planları çalışmalarını tamamladık. Üçü AB destekli olmak üzere 7 havzada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonra 6 projeyi daha başlatırız. Proje kapsamında nehir havzaları bir bütün olarak ele alındı ve su yönetimini etkileyen bütün bileşenler su kütlesi bazında değerlendirilmiş oldu. Proje ile su kaynakları üretilebilir en küçük birimler olan su kütlelerine ayrılmış ve her bir su kütlesinde miktar ve kalite bileşenleri bir arada değerlendirilmiştir. İlk kez bu projeyle su kütlelerinin kalite açısından değerlendirilmesinde ekolojik kalite unsurları da dikkate alınmıştır."
Özkaldı, dört havzada tüm su kalitesinin iyi duruma erişmesi ve iyi durumda olanların da korunması maksadıyla yaklaşık bin 700 tedbir belirlendiğine işaret etti.
Toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Uslu ve davetliler katıldı.
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