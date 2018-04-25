Nehir Havza Yönetim Planları kapanış toplantısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, "Bugün Konya, Susurluk, Meriç-Ergene ve Büyük Menderes havzalarında Nehir Havza Yönetim Planları çalışmalarını tamamladık." dedi.

Özkaldı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2014'te başlatılan "Nehir Havza Yönetim Planlarının Havza Koruma Eylem Planlarına Dönüştürülmesi AB Teknik Yardım Projesi"nin bir otelde düzenlenen kapanış toplantısına katıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünce başlatılan bu projenin, en önemli projelerden biri olduğunu aktaran Özkaldı, bu proje sayesinde yer üstü kaynaklarında ve arıtma tesisi giriş çıkışlarında konvansiyonel, biyolojik ve mikro kirletici parametreler izlendiğini söyledi.

Proje ile bütün içme suyu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için neler yapılması gerektiğinin ortaya konulduğunu aktaran Özkaldı, şunları kaydetti:

"AB taşkın direktifi ile uyumlu olarak taşkın yönetim planları ve Türkiye'de ilk kez havza ölçeğinde kuraklık yönetim planları hazırlanmaya başlandı. Şu ana kadar iki havzada kuraklık yönetim planları tamamlandı. 13 havzada ise çalışmalar devam ediyor. İki havzada, taşkın yönetim planları tamamlandı, 15 havzada çalışmalar sürüyor. Ülkemizde ilk defa sektörel su tahsis planı Seyhan Havzası'nda yapıldı, 4 havzada çalışmalar devam ediyor."