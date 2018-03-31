Nehir taşkını turizmi etkilemedi

EDİRNE (AA) - Nehir taşkınları, Edirne'nin turizmini ve ekonomisini etkilemedi.
Yaşanan taşkına rağmen, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yabancı turistler, alışveriş için Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Turlarla eski payitahta gelen yerli, yabancı birçok turist, Edirne'deki tarihi mekanları da ziyaret ediyor.
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye üçgeninde Edirne'nin turizm başkenti olduğunu söyledi.
Kentin son günlerde nehir taşkınlarıyla anıldığını belirten Bacıoğlu, "Aslında Edirne'de taşkınların diğer afetlere göre çok daha travmatik etki yaratmadığını görüyoruz. Turizm bu anlamda olumsuz etkilenmedi. Nehirler, bir kaç gün biraz stresli zaman geçirmemize neden olsa da Edirne'de nisan ve mayıs aylarında turist yoğunluğu söz konusu. Baharın gelmesi ile beraber Yunanistan ve Bulgaristan ile çevre illerden de vatandaşlar kente geliyor. Gerek alışveriş yapıyorlar, gerekse de tarihi ve turistik mekanları geziyorlar. Bugün de yurt dışından gelen turistler yoğun şekilde kentimizde. Turlar iptal edilmedi, yaklaşık 50 otobüs yurt dışından gelen turistimiz var." diye konuştu.
Bacıoğlu, İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden acentelerin Trakya ve Edirne turlarını kesintisiz şekilde devam ettirdiğini kaydetti.
- "Tur ve otellerde rezervasyon iptali yok"
Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da devletin aldığı önlemler sayesinde geçmiş yıllardaki zararların bu yılki taşkında yaşanmadığını belirterek, "Perşembe gününden itibaren havanın açması ile Yunan ve Bulgar turistlerimiz hem çarşımızı hem de kentimizi ziyaret ediyorlar. Turist akışı açısından cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı yoğunluk yaşanıyor. Edirne'deki ticaret taşkından etkilenmedi. Herhangi bir şeklide tur ve otellerde rezervasyon iptali yok, tam tersine artarak devam ediyor. Yurt içinden de turist bekliyoruz." diye konuştu.
Tarihi çarşı esnaflarından Erkan Güler de taşkın nedeniyle tarihi Tunca ve Meriç köprülerinin kapandığını ancak ulaşımın yeni yapılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlandığını ifade etti. Taşkının esnafı etkilemediğini dile getiren Güler, "Pazarkule Sınır Kapısı'ndan gelen turistlerimiz yeni köprüyü kullandı. Gerek turizm gerekse de ticaret taşkından etkilenmedi." dedi.
- "Bulgaristan'daki televizyonlardan da izledik"
Bulgaristan'dan gelen Petov Pavlov, eşiyle Edirne'yi gezmeye geldiğini söyledi. Taşkın haberlerini Bulgaristan'daki televizyonlardan da izlediklerini anlatan Pavlov, "Yollar açık, bir problem yok. Her şey gayet normal şimdi. Edirne'yi dolaşıp döneceğiz." dedi.
Sunay Ali de her hafta Bulgaristan'dan alışveriş yapmak amacıyla Edirne'ye geldiğini ifade etti. Edirne'deki mağazalardan giyecek aldığını anlatan Ali, taşkının Edirne'ye gelmelerini etkilemediğini anlattı.
Göksel Hasan da fırsat buldukça Edirne'ye geldiklerini, ulaşımda bir sıkıntı yaşanmadığını, nehir taşkınının gelip gitmelerini etkilemediğini kaydetti.
Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup
Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
BMGK acil gündemle toplanıyor
Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum