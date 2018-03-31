Nehir taşkını turizmi etkilemedi

EDİRNE (AA) - Nehir taşkınları, Edirne'nin turizmini ve ekonomisini etkilemedi.

Yaşanan taşkına rağmen, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yabancı turistler, alışveriş için Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Turlarla eski payitahta gelen yerli, yabancı birçok turist, Edirne'deki tarihi mekanları da ziyaret ediyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye üçgeninde Edirne'nin turizm başkenti olduğunu söyledi.

Kentin son günlerde nehir taşkınlarıyla anıldığını belirten Bacıoğlu, "Aslında Edirne'de taşkınların diğer afetlere göre çok daha travmatik etki yaratmadığını görüyoruz. Turizm bu anlamda olumsuz etkilenmedi. Nehirler, bir kaç gün biraz stresli zaman geçirmemize neden olsa da Edirne'de nisan ve mayıs aylarında turist yoğunluğu söz konusu. Baharın gelmesi ile beraber Yunanistan ve Bulgaristan ile çevre illerden de vatandaşlar kente geliyor. Gerek alışveriş yapıyorlar, gerekse de tarihi ve turistik mekanları geziyorlar. Bugün de yurt dışından gelen turistler yoğun şekilde kentimizde. Turlar iptal edilmedi, yaklaşık 50 otobüs yurt dışından gelen turistimiz var." diye konuştu.