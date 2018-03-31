HABER

Nehir taşkını turizmi etkilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Yaşanan taşkına rağmen, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yabancı turistler alışveriş için Edirne'ye gelmeye devam ediyor - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bacıoğlu: - "Nehirler, birkaç gün biraz stresli zaman geçirmemize neden olsa da Edirne'de nisan ve mayıs aylarında turist yoğunluğu söz konusu. Baharın gelmesiyle Yunanistan ve Bulgaristan ile çevre illerden de vatandaşlar kente geliyor" - Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Sanış: - "Edirne'deki ticaret taşkından etkilenmedi. Herhangi bir şeklide tur ve otellerde rezervasyon iptali yok, tam tersine artarak devam ediyor"

EDİRNE (AA) - Nehir taşkınları, Edirne'nin turizmini ve ekonomisini etkilemedi.

Yaşanan taşkına rağmen, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yabancı turistler, alışveriş için Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Turlarla eski payitahta gelen yerli, yabancı birçok turist, Edirne'deki tarihi mekanları da ziyaret ediyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye üçgeninde Edirne'nin turizm başkenti olduğunu söyledi.

Kentin son günlerde nehir taşkınlarıyla anıldığını belirten Bacıoğlu, "Aslında Edirne'de taşkınların diğer afetlere göre çok daha travmatik etki yaratmadığını görüyoruz. Turizm bu anlamda olumsuz etkilenmedi. Nehirler, bir kaç gün biraz stresli zaman geçirmemize neden olsa da Edirne'de nisan ve mayıs aylarında turist yoğunluğu söz konusu. Baharın gelmesi ile beraber Yunanistan ve Bulgaristan ile çevre illerden de vatandaşlar kente geliyor. Gerek alışveriş yapıyorlar, gerekse de tarihi ve turistik mekanları geziyorlar. Bugün de yurt dışından gelen turistler yoğun şekilde kentimizde. Turlar iptal edilmedi, yaklaşık 50 otobüs yurt dışından gelen turistimiz var." diye konuştu.

Bacıoğlu, İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden acentelerin Trakya ve Edirne turlarını kesintisiz şekilde devam ettirdiğini kaydetti.

- "Tur ve otellerde rezervasyon iptali yok"

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da devletin aldığı önlemler sayesinde geçmiş yıllardaki zararların bu yılki taşkında yaşanmadığını belirterek, "Perşembe gününden itibaren havanın açması ile Yunan ve Bulgar turistlerimiz hem çarşımızı hem de kentimizi ziyaret ediyorlar. Turist akışı açısından cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı yoğunluk yaşanıyor. Edirne'deki ticaret taşkından etkilenmedi. Herhangi bir şeklide tur ve otellerde rezervasyon iptali yok, tam tersine artarak devam ediyor. Yurt içinden de turist bekliyoruz." diye konuştu.

Tarihi çarşı esnaflarından Erkan Güler de taşkın nedeniyle tarihi Tunca ve Meriç köprülerinin kapandığını ancak ulaşımın yeni yapılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlandığını ifade etti. Taşkının esnafı etkilemediğini dile getiren Güler, "Pazarkule Sınır Kapısı'ndan gelen turistlerimiz yeni köprüyü kullandı. Gerek turizm gerekse de ticaret taşkından etkilenmedi." dedi.

- "Bulgaristan'daki televizyonlardan da izledik"

Bulgaristan'dan gelen Petov Pavlov, eşiyle Edirne'yi gezmeye geldiğini söyledi. Taşkın haberlerini Bulgaristan'daki televizyonlardan da izlediklerini anlatan Pavlov, "Yollar açık, bir problem yok. Her şey gayet normal şimdi. Edirne'yi dolaşıp döneceğiz." dedi.

Sunay Ali de her hafta Bulgaristan'dan alışveriş yapmak amacıyla Edirne'ye geldiğini ifade etti. Edirne'deki mağazalardan giyecek aldığını anlatan Ali, taşkının Edirne'ye gelmelerini etkilemediğini anlattı.

Göksel Hasan da fırsat buldukça Edirne'ye geldiklerini, ulaşımda bir sıkıntı yaşanmadığını, nehir taşkınının gelip gitmelerini etkilemediğini kaydetti.

Iğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıIğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!
İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nehir taşkınları rezervasyon Tur ve oteller yabancı turistler

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

İlginizi Çekebilir

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.