Nehirde mahsur kalan köpek iş makinesiyle kurtarıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan Aras Nehri'nde mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeden geçen Aras Nehri kenarında balık tutanlar, nehrin ortasındaki taşların üzerinde mahsur kalan köpeği görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri nehrin su seviyesinin yüksek olmasından dolayı köpeğe ulaşamayınca Kağızman Belediyesinden yardım istendi.
İş makinesiyle nehre giren belediye görevlileri köpeği kurtardı.
Taner Karadağ, nehir kenarında balık tutarken gördüğü köpeğin kurtarılması için durumu yetkililere ilettiğini söyledi.
Köpeğin kurtarılmasına çok sevindiğini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:
"Kenarına geldiğimiz nehrin ortasında köpek olduğunu gördük. İki ve üç gündür orada olduğunu tahmin ediliyoruz, çok aç olduğu belli. Nehrin ortasında iken yiyecek atmaya çalıştık ama azgın sular nedeniyle maalesef köpeğe ulaştıramadık. Durumu itfaiye haber verdik ve sonrasında köpek belediye ekiplerince kurtarıldı, ilgileri için teşekkür ediyoruz."
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