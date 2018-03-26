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Nehre atlayan kadını gondol gezisi yapanlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Nehre atlayan kadını gondol gezisi yapanlar kurtardı

Adana'da, Seyhan Nehri'ne atlayan kadın, nehirde gondol gezintisi yapanlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri üzerindeki Sinan Paşa Köprüsü'nden Z.B'nin (48) suya atladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada nehirde gelin ve damat ile bir kadını gondolla gezdiren kaptan Yüksel Karabağ, gondolu Z.B'nin bulunduğu yere yönlendirdi.

Karabağ ve yanındakiler, Z.B'yi sudan çıkartarak gondola bindirdi.

Daha sonra nehir kıyısına getirilen ve sağlık ekiplerince durumunun iyi olduğu belirlenen Z.B, ekiplerin önlem amaçlı hastaneye götürme teklifini kabul etmedi.

Yakınlarının gelmesinin ardından Z.B, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kadının gondoldakiler tarafından kurtarılma anı ise düğün görüntülerini çeken kameraman tarafından kaydedildi.

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