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Nehre düşen araçtaki kadını babası kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 20:40 | Son Güncelleme

Adana'da el freni çekilmeyince Seyhan Nehri'ne düşen araçtaki kadın, suya atlayan babası tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı

Adana'da el freni çekilmeyince Seyhan Nehri'ne düşen araçtaki kadın suya atlayan babası tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Nehri üzerinde bulunan eski baraj kapakları bölümü yakınlarında park halindeki Nuri Göz'e ait 80 AFF 466 plakalı hafif ticari araç, içerisinde Çizem Göz (22) bulunduğu esnada el freni çekilmediği için nehre doğru hareket etti.

Nehre düşen araçta mahsur kalan Göz'ü kurtarmak için babası Nuri Göz suya atladı. Kızını araçtan çıkartmak için taşla ön camı kırmaya çalışan baba, bu girişiminde başarısız olunca aracın yan camını kırdı.

Camı kırmasının ardından aracın bir kapısını da açmayı başaran Nuri Göz, kızını kıyıya çıkarttı.

Olay yerine çağrılan ambulansta sağlık kontrolleri yapılan baba ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, baba Göz'ün araçta oturdukları sırada bir arkadaşını görünce el frenini çekmeyi unutup indiği iddia edildi.

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