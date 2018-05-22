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Nehre düşen otomobildeki 3 kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:39 | Son Güncelleme

Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen otomobildeki 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de otomobilin nehre düşmesi sonucu 3 kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kerim Çiftçi'nin (44) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Artvin Şavşat Karayolu'nun 30. kilometresi Soğuksu mevkisinde Çoruh Nehri'ne devrildi.

Sürücü Kerim Çiftçi ile araçta bulunan Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kayıp 3 kişiyi bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

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Artvin Çoruh nehri düşme Kayıp otomobil

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