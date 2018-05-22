Nehre düşen otomobildeki 3 kişi kayboldu

ARTVİN (AA) - Artvin'de otomobilin nehre düşmesi sonucu 3 kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Kerim Çiftçi'nin (44) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Artvin Şavşat Karayolu'nun 30. kilometresi Soğuksu mevkisinde Çoruh Nehri'ne devrildi.
Sürücü Kerim Çiftçi ile araçta bulunan Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Kayıp 3 kişiyi bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum