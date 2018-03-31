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Nehre düşen otomobilin tavanına çıkarak yardım bekleyen sürücü kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

Büyük Menderes Nehri'ne düşerek suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp otomobilin üzerinde bekleyen yaralı sürücü, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerince kıyıya getirilerek hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobilden çıkarak aracın tavanında yardım bekleyen yaralı sürücü kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale'den Sarayköy istikametine giden Eşref Yokuş (26) yönetimindeki 20 BHA 10 plakalı otomobil, Uyanık Mahallesi Ada Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak Büyük Menderes Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra suya gömülen otomobilin üzerinde beklemeye başlayan Eşref Yokuş'un mahsur kaldığı yerden kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Gümüşler Şubelerinden görevliler ile su altı arama kurtarma ekipleri, yaralı sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sürücü Eşref Yokuş daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Suya gömülen otomobil ise iş makinesi yardımıyla kıyıya çekildi.

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