Nejat Muallimoğlu vefatının 15. yılında yad edildi

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı Yazar Mehmet Nuri Yardım, "Nejat Muallimoğlu, Türkçe'ye aşık, Türkçe'ye sevdalı, kültürümüzü gençlere tanıtmak için çaba gösteren önemli bir aydındı. Bugünün gençlerinin örnek alması gereken bir dava, fikir, ideal ve ülkü adamıydı. Rahmetle yad ediyoruz." dedi. Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetlerinde, 2003 yılında vefat eden yazar ve hatip Nejat Muallimoğlu, arkadaşları, dostları ve tanıyanları tarafından yad edildi. Mehmet Nuri Yardım, Türkçe'nin zenginliği, zarafeti ve ahengi hakkında pek çok eser kaleme alan Muallimoğlu'nun "Türkçe Bilen Aranıyor" kitabının bin 432 sayfa, "Düşünen İnsana Hazine"nin bin 470 sayfa, "Bütün Yönleriyle Hitabet"in bin 160 sayfa, "Bir Türk Vatana Döndü" kitabının ise 736 sayfa olduğunu kaydetti. Muallimoğlu'nun 20'den fazla kitabının yanı sıra, çok sayıda tercümesi de bulunduğunu anlatan Yardım, "1940'ta seyahate çıkıyor, 14 sene geziyor, 1954'te Türkiye'ye dönüyor. Ama gezmediği ülke yok, Avrupa, İslam ülkeleri, Asya her tarafı dolaşıyor. Dönüşte de "Bir Türk Vatana Döndü" kitabını yazıyor." diye konuştu.

Muallimoğlu'nun hayatı, kişiliği ve Türkçe'ye olan bağlılığına dikkati çeken Yardım, seyahati esnasında parası bitince 2 fotoğraf makinesinden birini ve altın saatini satarak yolculuğuna devam ettiğini aktardı. Yardım, "Nejat Muallimoğlu, Türkçe'ye aşık, Türkçe'ye sevdalı, kültürümüzü gençlere tanıtmak için çaba gösteren önemli bir aydındı. Bugünün gençlerinin örnek alması gereken bir dava, fikir, ideal ve ülkü adamıydı. Rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı. - "Karşısındakinin görüşüne önem veren biriydi" İttifak gazetesi imtiyaz sahibi Recep İncecik ise 20'li yaşlarında tanıdığı Nejat Muallimoğlu'nun, özellikle Türkçe ile ilgilenen herkesin tanıması gereken biri olduğunu vurgulayarak, "Karşısındakinin görüşüne, sohbetine önem veren, beyefendi birisiydi, çok kültürlüydü." ifadelerini aktardı. Muallimoğlu'nun aynı zamanda Kore gazisi olduğunu hatırlatan İncecik, Kore savaşı hatıralarını anlatırken "Korelilerle bizim aramızdaki fark şu, Koreliler aralarda kitap okurlardı, bizimkiler de lak lak yaparlardı." dediğini aktardı.