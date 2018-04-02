Nelson Mandela’nın eşi Winnie Madikizela-Mandela hayatını kaybetti

Irkçılığa karşı yapılan hareketlerde önemli roller üstlenen, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın eşi Winnie Mandela hayatını kaybetti.
Irkçılığa karşı yürütülen aktivist hareketlerle adını tüm dünyaya duyuran ve Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile uzun süre evli kalan Winnie Madikizela-Mandela, 81 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir senedir hasta olan Winnie Mandela’nın ölümüne ilişkin aile adına açıklama yapan Victor Dlamini, "Bu sabah ailesi ve sevdikleri etrafındayken huzur içinde vefat etti. Onun cesareti bana ve tüm aktivistlere ilham oldu” ifadelerini kullandı.
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Bu görüntünün ardından büyük sürpriz
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum