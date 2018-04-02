HABER

Nelson Mandela’nın eşi Winnie Madikizela-Mandela hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 20:12 | Son Güncelleme

Irkçılığa karşı yapılan hareketlerde önemli roller üstlenen, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın eşi Winnie Mandela hayatını kaybetti.Irkçılığa karşı yürütülen aktivist hareketlerle adını tüm dünyaya duyuran ve Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile uzun süre evli kalan Winnie Madikizela-Mandela, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Nelson Mandela’nın eşi Winnie Madikizela-Mandela hayatını kaybetti

Irkçılığa karşı yapılan hareketlerde önemli roller üstlenen, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın eşi Winnie Mandela hayatını kaybetti.
Irkçılığa karşı yürütülen aktivist hareketlerle adını tüm dünyaya duyuran ve Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile uzun süre evli kalan Winnie Madikizela-Mandela, 81 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir senedir hasta olan Winnie Mandela’nın ölümüne ilişkin aile adına açıklama yapan Victor Dlamini, "Bu sabah ailesi ve sevdikleri etrafındayken huzur içinde vefat etti. Onun cesareti bana ve tüm aktivistlere ilham oldu” ifadelerini kullandı.

Nelson Mandela’nın eşi Winnie Madikizela-Mandela hayatını kaybetti

Nelson Mandela’nın eşi Winnie Madikizela-Mandela hayatını kaybetti

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırıAtatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor! Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.