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Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 05:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve Genel Sanat Yönetmenliğini Kemal Küçük’ün yaptığı Bisanthe Oda Müziği Festivali’nin dördüncü gününde dört akademisyen kadından oluşan ve 1995 yılında kurulan Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi.Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Gülen Ege Serter, Şeniz Aybulus, Elena Nayman Ünaldı ve Mutlu Varlık Kocaili’den oluşan Nemeth Quartet programına E.

Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve Genel Sanat Yönetmenliğini Kemal Küçük’ün yaptığı Bisanthe Oda Müziği Festivali’nin dördüncü gününde dört akademisyen kadından oluşan ve 1995 yılında kurulan Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi.
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Gülen Ege Serter, Şeniz Aybulus, Elena Nayman Ünaldı ve Mutlu Varlık Kocaili’den oluşan Nemeth Quartet programına E. Grieg’in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1 ile başlarken konserin ikinci bölümünde ise G. F. Handel’in Passacagli, V.Azarshvili’nin Nocturne ile Oğuzhan Balcı’nın Karahisar Kalesi, Çanakkale Türküsü ve Nahavent Longa düzenlemelerini seslendirdiler.

“Nemeth Quartet müzikleri ile birlikte sevgilerini de bizlerle paylaştı”
Gecenin sonunda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Meneth Quartet üyelerine çiçek takdim ederek, “Nemeth Quartet bu akşam müzikleri ile birlikte sevgilerini de bizlerle paylaştı. Bu sene aramızda değil ama Oğuhan Balcı’nın da eserleri ile bizlerle birlikte olmasına vesile oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi

Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi

Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi

Nemeth Quartet Tekirdağlılara müzik ziyafeti verdi

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