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Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turist Thomas Siviski'nin (55), kayalıklarda cesedi bulundu.

Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu!

Polonya'dan gezi amacıyla Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na gelen 3 arkadaştan Thomas Siviski, Karadut köyü yakınlarında fotoğraf çekmek için gruptan ayrıldı. Bir daha Siviski'den haber alamayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve köy korucuları sevk edildi.

200 KİŞİLİK EKİP KURULDU, CESEDİ KAYALIKLARDA BULUNDU

Yaklaşık 200 kişilik ekip, Thomas Siviski'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Thomas Siviski'nin kayalıklarda cesedi bulundu.

tueris

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Düştüğü ihtilami üzerinde durulan Thomas Siviski'nin cesedi, olay yerinde yapılan inclemenin ardından morga kaldırıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Nemrut Dağı polonyalı turist ceset

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