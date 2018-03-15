Geçtiğimiz günlerde yolu ulaşıma açılan Nemrut Dağı ziyaretçilerini bekliyor.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağına sezonun ilk ziyaretçileri gelmeye başladı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri zirvede görev yapmaya başladı.

Nemrut Dağı, Doğu Terasında kar kalınlığı 1 metre, Batı Terasında ise kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor. Zirvede bulunan devası heykellerin kar altındaki görüntüsü ayrı bir güzellik olarak yansıdı.

Güneşin en güzel doğup battığı yer olarak bilinen Nemrut Dağına, turizmciler bu yıl çok sayıda turistin geleceğine işaret ediyor.