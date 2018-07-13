Nepal Çin'e gergedan hediye etti

Nepal, diplomatik bir jest yaparak güçlü komşusu ve başlıca yatırımcısı Çin'e nesli tükenmekte olan 2 tek boynuzlu gergedan hediye etti.

Haber sitesi ChannelNewsAsia, genç erkek ve dişi gergedanlar Rudra ve Rupsi'nin, Nepalli uzmanlardan oluşan ekiple Guangcou'ya gönderildiğini yazdı.

Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, Çin'e gönderilen gergedanlar için düzenlenen törende, hediyenin, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmesini ümit ettiği açıklamasını yaptı. Törene Çin'in Katmandu Büyükelçisi Yu Hong da katıldı.

Gergedanların, Guangcou'da bir safari parkına bırakılması bekleniyor.

Nepal daha önce de 22 ülkeye gergedan hediye etmişti.

