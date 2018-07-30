HABER

Nepal'da doğal afetler 455 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Ülkede son 3,5 ayda meydana gelen doğal afetler nedeniyle toplam 455 kişi yaşamını yitirdi

Nepal'de 3,5 ayda meydana gelen doğal afetlerde 455 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, nisan ayı ortasından bu yana son 3,5 ayda meydana gelen yangın, sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi gibi doğal afetlerde toplam 455 kişinin öldüğü belirtildi.

Raporda, doğal afetlerde 72 kişinin halen kayıp olduğu, 2 bin 230 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Afetler ülkede 3 bin 775 evin hasar görmesine neden olurken, maddi kayıbın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı iki hafta önce yaptığı açıklamada, Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, 1 Temmuz'dan 15 Temmuza kadar ölenlerin sayısının 56 olduğunu duyurmuştu.

Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle ülkede, her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Fatih sokakları savaş alanına döndüFatih sokakları savaş alanına döndü
Gasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamışGasp ettiği paraları tüplü televizyonun içinde saklamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Doğal Afetler nepal Sel ve heyelan

En Çok Okunan Haberler

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.