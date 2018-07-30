Nepal'da doğal afetler 455 can aldı

Nepal'de 3,5 ayda meydana gelen doğal afetlerde 455 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, nisan ayı ortasından bu yana son 3,5 ayda meydana gelen yangın, sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi gibi doğal afetlerde toplam 455 kişinin öldüğü belirtildi.

Raporda, doğal afetlerde 72 kişinin halen kayıp olduğu, 2 bin 230 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Afetler ülkede 3 bin 775 evin hasar görmesine neden olurken, maddi kayıbın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı iki hafta önce yaptığı açıklamada, Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, 1 Temmuz'dan 15 Temmuza kadar ölenlerin sayısının 56 olduğunu duyurmuştu.

Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle ülkede, her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

