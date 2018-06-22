Nepal'de 11 aylık trafik kazası bilançosu: 2318 ölü

Nepal'de son 11 ayda meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 318 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
The Himalayan Times gazetesinde yer alan haberde, son 11 aylık raporlara göre, ülkede meydana gelen 9 bin 998 trafik kazasında 2 bin 318 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Raporda, trafik kazalarının, sürücü ihmali, hız, alkollü araç kullanma, yolcuların dikkatsizliği, teknik arıza, yolcu kapasitesinin fazlalığı, yollardaki altyapı eksikliği, olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı kaydedildi. Raporda, ölenlerin çoğunun 30 yaş altında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Her yıl temmuz ayının başı ile bir sonraki yılın temmuz ayının başına kadar dönemi kapsayan raporlara göre, 2016 yılındaki 10 bin 178 trafik kazasında 2 bin 385 kişi, 2017'de ise 10 bin 6 kazada 2 bin 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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